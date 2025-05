Agentes del ICE a la caza de migrantes en restaurantes de Washington

Los agentes de inmigración armados que irrumpieron por sorpresa en Pupatella, una pizzería de moda de la capital estadounidense, en busca de empleados en situación irregular se fueron con las manos vacías pero dejaron una estela de miedo.

El presidente Donald Trump, convencido de que Estados Unidos es víctima de una invasión de extranjeros, ha convertido la lucha contra la migración ilegal en una de sus prioridades.

"Agentes del Departamento de Seguridad Interior se presentaron primero en nuestra sede de Dupont (...) No tenían orden judicial ni ningún tipo de documentación, así que fueron rechazados", cuenta a la AFP Natasha Neely, vicepresidenta de los restaurantes Pupatella, con varias unidades en Washington y en localidades aledañas.

Esa misma tarde se presentaron en la pizzería en Capitol Hill, cerca del Congreso, pero esta vez traían una "notificación de inspección", añadió.

Aún así el responsable los remitió a la sede social y la compañía alertó a sus abogados.

Del 6 al 9 de mayo, las autoridades estadounidenses "detuvieron a 189 migrantes indocumentados y emitieron avisos de inspección a 187 empresas locales durante una operación intensificada de control migratorio dirigida a delincuentes extranjeros que operan en Washington" y sus alrededores, se lee en un comunicado de ICE, la agencia de control migratorio, publicado la semana pasada.

"Las inspecciones no son nada inusuales", afirma Natasha Neely, que no sabe por qué su restaurante, donde "todo el mundo tiene papeles", fue tomado como blanco.

"Las solicitudes generalmente se hacen por correo electrónico" y son puramente "administrativas", explica.

"Columna vertebral"

Además de la restauración, la mano de obra extranjera desempeña un papel crucial en otros sectores económicos, como la agricultura, los servicios o la construcción.

"Los migrantes, los indocumentados son una parte fundamental de nuestra industria. Son la columna vertebral (...) son parte de nuestra familia y seguiremos aceptándolos", afirmó Shawn Townsend, presidente de la Asociación de Restaurantes de Washington (RAMW).

Antes incluso de la investidura de Trump en enero, RAMW "sabía que (los trabajadores en situación irregular) serían una prioridad para la nueva administración", añade.

Por eso la asociación organizó talleres sobre los documentos que los empresarios deben cubrir para certificar que una persona está autorizada a trabajar en Estados Unidos.

El dueño de un restaurante de la capital que recibió la visita de agentes del Departamento de Seguridad Interior hace dos semanas está preocupado. Habla bajo anonimato.

"No puedo darles algunos documentos que vinieron a buscar", comenta.

"Veré qué consecuencias tiene. Quizás me multen o me envíen a la cárcel. No lo sé", añade.

¿Se siente amenazado? "Sí. Sabemos que esta gente (la administración estadounidense) no parará", declara.

Escasez de mano de obra

Según un estudio del bufete de abogados laboral Littler Mendelson PC, el 58% de los empresarios encuestados teme que las políticas antimigratorias de Trump creen escasez de mano de obra.

Los sectores más preocupados son la industria, la hostelería y la gastronomía.

Muchos empleados del dueño del restaurante de Washington que habló bajo anonimato no acuden al trabajo por miedo a ser detenidos.

"Creo que probablemente nos encaminamos hacia una escasez de mano de obra (...) los restaurantes van a tener muchas dificultades", anticipa.

Shawn Townsend coincide con él.

"El clima político en el que nos encontramos, sumado a los desafíos económicos que enfrentan algunas de nuestras pequeñas empresas, está contribuyendo a los niveles de ansiedad de los trabajadores", declara.

"La gente tiene miedo de ser arrestada y creo que ese miedo impide que algunas personas regresen al trabajo", opina el presidente de RAMW.

En las pizzerías Pupatella no ha habido detenciones pero la irrupción de la policía causó impacto.

"Seamos honestos, si alguien se presenta en un local con uniforme federal, armas y chalecos antibalas, (...) es inquietante", dijo Natasha Neely, cuyos empleados ya se han preparado para una posible nueva visita.

"Nos hemos asegurado de que todos los gerentes conozcan los derechos del restaurante y los de cada miembro del equipo", concluye.