Aeropuerto de Kuwait sufre ataque con drones, sistema de radar dañado; no se reportan víctimas

⁠El Aeropuerto Internacional de Kuwait fue ⁠objeto de múltiples ataques con drones que causaron daños importantes en su sistema ⁠de radar, pero no ⁠provocaron víctimas, informó el sábado la agencia estatal de noticias KUNA, citando a la Autoridad de Aviación Civil del país.

El portavoz de la autoridad dijo posteriormente que los ataques fueron perpetrados por Irán, sus aliados y las facciones armadas a las que apoya.

Mientras, el departamento de bomberos de Kuwait informó que el incendio que se desató el miércoles en los tanques de combustible del aeropuerto, tras un ataque con drones, fue extinguido después de 58 horas consecutivas de operaciones, publicó KUNA el sábado.

A medida que la guerra ⁠con Irán se ha ⁠intensificado, Teherán ha ⁠lanzado ataques contra Israel y los estados ⁠árabes del Golfo que albergan instalaciones militares estadounidenses.

Israel está llevando a cabo ataques en el Líbano contra combatientes de Hezbolá, alineados con Irán. Y los hutíes de Yemen han comenzado a lanzar misiles contra Israel ⁠en apoyo de Irán.