No es un estudio aleatorizado y, pese a estar bien realizado, no puede garantizar que las personas que voluntariamente recibieron la cuarta dosis fueran similares a las que no la recibieron (grupo control), incluyendo diferencias en morbilidad o en comportamientos de riesgo. Las personas que se vacunan (o se toman los tratamientos) suelen tener, en promedio, comportamientos más saludables que las que no. Este efecto, conocido como “healthy user bias” tiende a sobreestimar la efectividad de los tratamientos en los estudios no aleatorizados.