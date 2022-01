Nuestro presidente insta a los ucranianos a no entrar en pánico”.

Oksana Dramaretska, embajadora de Ucrania en México.

Estados Unidos y Reino Unido amenazaron con nuevas sanciones contra Rusia el día de ayer, mientras Washington y sus aliados de la OTAN intensifican sus esfuerzos diplomáticos para disuadir a Moscú de invadir Ucrania. En entrevista con El Economista, la embajadora de Ucrania en México no considera que en Europa haya diferencias sobre la crisis respecto a Estados Unidos, y pide a los medios de comunicación que “no escalen la situación”.

—¿Cómo se encuentra la sociedad de Ucrania ante el conflicto con Rusia?

La sociedad ucraniana está llena de ansiedad por el futuro del país. Por octavo año consecutivo, Ucrania vive en un estado de guerra no declarada librada contra nosotros por Rusia. Esto es un nuevo tipo de guerra, una guerra híbrida.

—Quizá, una parte de los lectores mexicanos no está familiarizada con el término “guerra híbrida, ¿nos podría describir las formas en las que se manifiesta”?

Tiene varias manifestaciones: desde la agresión armada hasta los ataques cibernéticos, la difusión de información errónea, los intentos de desestabilizar la situación política dentro del país. Pero durante estos años de agresión la sociedad ucraniana se consolidó. Los ucranianos somos una nación de luchadores, lo que fue demostrado muchas veces a lo largo de nuestra historia. Somos capaces de defender nuestra independencia y soberanía.

—Estados Unidos ha hablado de un ataque inminente, Rusia lo niega. ¿Cuál es realmente la situación en la zona desde el punto de vista del presidente de Ucrania?

Rusia comenzó a acumular tropas cerca de las fronteras de Ucrania en abril del año pasado. Según diversas estimaciones, ahora se concentran cerca de las fronteras de Ucrania más de 100,000 tropas rusas. El liderazgo del Estado ucraniano evalúa la situación como extremadamente peligrosa. Nadie puede predecir lo que decidirá hacer el líder del Kremlin. Por lo tanto, Ucrania está lista para cualquier desarrollo de la situación.

Al mismo tiempo, nuestro presidente insta a los ucranianos a no entrar en pánico. Después de todo, esta es una de las principales tareas de la actual guerra híbrida librada por Rusia contra Ucrania: sembrar el pánico, desestabilizar el país desde adentro.

En su discurso a la nación del 25 de enero el presidente Zelenskyy instó a conciudadanos a distinguir los rumores y las falsificaciones de la realidad. Esto es muy importante hoy en día. Por lo tanto, también hacemos un llamado a los medios de comunicación internacionales para que no escalen la situación en el espacio informativo.

Ucrania es capaz de defenderse. Tenemos un ejército moderno bien equipado capaz de repeler al enemigo.

—Hemos visto una escalada en la retórica del presidente de Estados Unidos frente a Rusia, amenazándole con duras sanciones, sin embargo, tal parece que en Europa tienen otra postura. Por ejemplo, Alemania. ¿Estas diferencias debilitan un frente común contra Rusia?

Considero incorrecta su declaración sobre “otra postura” de Europa, referente a las sanciones. Todos nuestros socios - Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá y el resto del mundo democrático, han dejado clara su disposición a responder con decisión a la agresión de Rusia contra Ucrania. Nuestros aliados están demostrando su apoyo con hechos reales, que incluye diplomacia activa, duras sanciones económicas y una mayor cooperación de defensa con Ucrania.

En cuanto a Alemania, durante la conferencia de prensa reciente en Berlín, la ministra de Defensa alemana, Christine Lambrecht, y su homólogo británico, Ben Wallace, hicieron una serie de declaraciones. En particular, el gobierno alemán apoya a Ucrania en el contexto de la escalada de Rusia y no olvida quién es realmente el agresor. La ministra de Relaciones Exteriores de Alemania, Annalena Berbok, dijo que la disputa sobre la necesidad de apoyar a Ucrania proporcionando armas no dividiría a Occidente. Nuestros socios están unidos en su apoyo a Ucrania, están comprometidos a apoyarnos mientras Rusia continúa con acumulación de sus tropas a lo largo de nuestra frontera.

—El gasoducto Nord Stream 2 es también un arma geopolítica. ¿Fue un error de Alemania negociarlo con Rusia?

Lamentablemente hoy los gasoductos son un arma geopolítica, por lo que no se trata exclusivamente de negocios y economía. Nord Stream 2 es un proyecto problemático para Ucrania, nuestra posición sobre este tema es bien conocida. Pero lo que es importante ahora es que Alemania está lista a discutir el cierre del gasoducto Nord Stream-2 en caso de un ataque ruso contra Ucrania. Así lo afirmó el pasado martes el canciller alemán Olaf Scholz en una conferencia de prensa con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg.

—¿Usted qué cree que busque el presidente ruso frente a tanta incertidumbre?

Es mejor preguntarle al propio presidente ruso. No estoy segura de que alguien hoy en día pueda guiarse por la lógica al comentar sus acciones.

—¿El presidente Zelenskyy cuenta con suficiente apoyo en el Parlamento para tomar decisiones en temas de seguridad durante esta crisis?

El partido pro presidencial Servidor del Pueblo tiene mayoría en la novena legislatura de la Verkhovna Rada. Estoy convencida de que, en temas como la seguridad del estado en este momento difícil para nuestro país, el presidente puede contar con el apoyo de otros partidos que declaran como su prioridad el vector euroatlántico del desarrollo de Ucrania.

Acuerdos de Minsk

—¿Qué ha pasado con los llamados acuerdos de Minsk, en relación a las repúblicas autoproclamadas de Donetsk y Lugansk?

Resolver la situación en los territorios temporalmente ocupados de algunos distritos de las regiones de Donetsk y Lugansk de Ucrania es otra vía importante de negociaciones que, como saben, involucra, además de Ucrania y Rusia, Alemania y Francia - el formato de Normandía.

El 26 de enero en París tuvo lugar una reunión de asesores políticos de los líderes del formato de Normandía. Las negociaciones duraron más de ocho horas, fueron significativas y brindaron la oportunidad de esbozar la posibilidad de alcanzar las soluciones necesarias para la paz.

—¿Cómo evaluó el presidente esta reunión?

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, evaluó positivamente el hecho de la reunión, su naturaleza constructiva, así como la intención de continuar conversaciones significativas en dos semanas en Berlín.

Durante la reunión de asesores políticos en París, se discutieron a detalle las diferencias existentes en la interpretación de los acuerdos de Minsk. También se afirmó que el cumplimiento del alto al fuego no debería depender de las diferencias de interpretación.

Consideramos la intensificación del trabajo del formato de Normandía a nivel de los líderes de los respectivos países con la organización de su reunión en un futuro próximo como un elemento importante del movimiento hacia la paz justa y estable en Donbas.

fausto.pretelin@eleconomista.mx