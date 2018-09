El presidente Trump comentó que escribirá un “libro real” sobre su estancia en la Casa Blanca, en un claro intento de desacreditar otros libros que describen el caos que se vive en el entorno presidencial.

En un tuit matutino, Trump criticó el libro del veterano periodista Bob Woodward, calificándolo de “ficción” y “otro asalto más en mi contra, en una andanada de asaltos.

“Los demócratas no pueden soportar perder. ¡Escribiré el verdadero libro!”, dijo Trump en su tuit.

Durante su carrera empresarial, Trump escribió más de 15 libros, incluido El arte de la negociación. La mayoría de ellos han sido redactados por escritores fantasma. Durante las primarias republicanas del 2016, Trump lanzó el libro: América enferma: cómo hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande.

La semana pasada, Trump acusó a Woodward de inventar citas y amagó con promover cambios en las leyes de difamación de su país.

Trump llamó a la obra de Woodward “una estafa (...) No hablo como me cita, si lo hiciera, no hubiera sido elegido presidente”.

Durante una entrevista para el programa Today, Woodward, editor asociado en el periódico The Washington Post, defendió su investigación y dijo que el jefe de gabinete de la Casa Blanca, John F. Kelly, y el secretario de Defensa, Jim Mattis, mienten al negar lo que el periodista publicó en su libro sobre lo que supuestamente ellos dijeron sobre Trump. “Protegen sus trabajos, es totalmente comprensible”.

Mattis habría dicho que el comportamiento del presidente corresponde al de un niño, mientras que Kelly se refirió a su jefe como un “idiota”.

El periodista de Today le preguntó a Woodward si en su vida había visto algo similar a lo que ocurre en la Casa Blanca. Woodward respondió: “Nunca he visto a un presidente tan distante de la realidad de lo que está sucediendo”.

El día de hoy saldrá a la venta el libro en Estados Unidos.