La firma china Sinovac Biotech Ltd dijo que su vacuna candidata para tratar el coronavirus Covid-19 parece ser segura en personas mayores, según resultados preliminares de una prueba de etapa inicial a media, aunque las respuestas inmunes provocadas fueron levemente más débiles que en los adultos jóvenes.

Las autoridades sanitarias están preocupadas sobre si las vacunas experimentales protegerán de manera segura a los ancianos, cuyo sistema inmune normalmente reacciona con menos fuerza a las inoculaciones, contra un virus que ha dejado casi 890,000 muertos en todo el mundo.

La candidata a vacuna CoronaVac de Sinovac no causó efectos secundarios graves en los ensayos combinados de Fase 1 y Fase 2 lanzados en mayo y que involucraron a 421 participantes de al menos 60 años, dijo a Reuters el representante de medios de Sinovac, Liu Peicheng. Los resultados completos no han sido publicados y no fueron puestos a disponibilidad de Reuters.

Cuatro de las ocho vacunas que están en los ensayos de Fase 3 a nivel mundial son de firmas chinas.

Para tres grupos de participantes que recibieron respectivamente inyecciones con dosis baja, media y alta de CoronaVac, más de un 90% experimentó un aumento significativo de los niveles de anticuerpos y aunque los niveles fueron levemente menores que los vistos en personas más jóvenes, estuvieron en línea con las expectativas, dijo Liu en un comunicado.

CoronaVac, que es probada en Brasil e Indonesia en los ensayos de última etapa en humanos para evaluar si es efectiva y lo suficientemente segura para obtener la aprobación de los reguladores para su uso masivo.

La vacuna ya ha sido administrada a decenas de miles de personas, incluido cerca de un 90% de los empleados de Sinovac y sus familias, como parte del programa de inoculación de emergencia de China para proteger a la gente que enfrenta un alto riesgo de infección.

La potencial vacuna podría mantenerse estable por hasta tres años en almacenamiento, dijo Liu, lo que podría ofrecer a Sinovac una ventaja en la distribución de la vacuna a regiones donde la cadena de almacenamiento en frío no es una opción.

Tal estimación se extrapola del hecho de que las lecturas de las vacunas se mantuvieron dentro de rangos aceptables durante 42 días a 25 grados Celsius (77 Fahrenheit), 28 días a 37 C (98,6 F) y cinco meses para 2 a 8 C (35.6 a 46.4 F), dijo Liu, sin entregar datos completos.