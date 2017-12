El sector asegurador tendrá un 2018 retador por el ambiente de incertidumbre política que se vivirá, declaró Francisco Oliveros, CEO de Seguros Sura México.

A decir del directivo, el sector asegurador tendrá la oportunidad de presentar un gran crecimiento en los diferentes productos que ofrece, ya que la penetración de éstos sigue siendo baja.

“Vemos un año complicado desde el punto de vista electoral, me parece que va a haber mucha distracción por parte de las campañas. Hay que ir viendo cuáles son las propuestas de los candidatos, cuáles son las oportunidades que se generan (...) Somos una industria con baja penetración, así que es retador el próximo año”, acotó.

Agregó que el sector asegurador está al pendiente de los cambios legislativos que hay en el país, como en su momento fue Solvencia II y ahora la Ley Fintech.

“Me parece que como parte integral de lo que es el ecosistema financiero, no somos ajenos a estos cambios e, incluso, con lo que pasa con el Paquete Económico y reformas como la Hacendaria y la de Telecomunicaciones”, explicó.

En este sentido, afirmó que también en la aseguradora están atentos a la reforma fiscal de Estados Unidos, que entrará en vigor a partir del 1 de enero del siguiente año, y la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

“A final de cuentas, una reforma fiscal en Estados Unidos acaba pegándole a las tasas impositivas y éstas, a su vez, a la generación de negocios en México, es decir, terminará afectando, irremediablemente, a México debido a que nuestra economía está ligada a la de ellos”, aseveró.

Añadió que ante la renegociación del TLCAN y la reforma fiscal, algunos sectores de la economía mexicana se verán más impactados que otros y el sector asegurador, como parte de la industria financiera, se verá impactado, aunque aún se tiene que ver, conforme pase el tiempo, cómo y de qué dimensión será la afectación.

PREVÉ CERRAR CON 4,000 MDP DE PRODUCCIÓN

Por otro lado, Francisco Oliveros aclaró que éste ha sido un buen año para la compañía aseguradora, al tener un dinamismo muy fuerte y marcado, con lo cual esperan cerrar el 2017 con 4,000 millones de pesos de producción, mientras que en el 2016 cerraron en 2,850 millones de pesos.

“La verdad es que es un crecimiento muy grande y, al final de cuentas, se robustece la compañía con una presencia muy marcada en el mercado mexicano (...) Tuvimos una participación muy interesante en lo que tiene que ver con el mercado de beneficios y con la parte de automóviles al empezar a manejar los seguros de Uber en la Ciudad de México y el Estado de México”, abundó.

Agregó que pese a los terremotos que sucedieron en septiembre pasado, y otras catástrofes naturales que afectaron a diversas regiones del mundo, no espera que las reaseguradoras ajusten sus precios al alza.

“Sí hay varios jugadores del mercado internacional que perdieron importantes sumas de dinero (...) me parece que puede haber una respuesta un tanto mezclada por parte de los mercados internacionales. No obstante, no veo un alza dramática en los precios hacia el futuro, me parece que van a venir algunos temas más endurecidos en términos de deducibles o límites”, explicó.

En el 2018, Seguros Sura se fusionará con la aseguradora de vida Sura Asset Management, esta última enfocada en pensiones, ahorro e inversión.

“Durante el 2018 vamos a estar en un proceso de fusión y compra. Primero de compra de acciones y luego de fusión con la aseguradora de vida, para de esta manera generar sólo una y, por ahí del cuarto trimestre, consolidarnos en una posición de mercado de alrededor de 6,000 millones de pesos”, finalizó.

ana.martinez@eleconomista.mx