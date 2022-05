Las sanciones impuestas a Rusia en respuesta a su invasión a Ucrania no se levantarán hasta que Moscú llegue a un acuerdo de paz con Ucrania, dijo el canciller alemán, Olaf Scholz, quien agregó que corresponde a Ucrania determinar los términos de la paz.

Scholz, en una entrevista transmitida el lunes por el canal de televisión pública ZDF, afirmó que el presidente ruso, Vladimir Putin, calculó mal si había anticipado que podría ganar territorio de Ucrania, declarar el fin de las hostilidades y ver a los países occidentales retirar las sanciones.

"No pensó en toda su operación en Ucrania", dijo Scholz. “No pensó que Ucrania resistiría así. No pensó que los apoyaríamos para resistir tanto tiempo... No retiraremos las sanciones, a menos que llegue a un acuerdo con Ucrania y no lo conseguirá con una paz dictada".