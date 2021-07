Francia añadirá a Cuba a su lista "roja" de países para los que determina una serie de limitaciones en los viajes, anunció este martes el portavoz del gobierno francés, Gabriel Attal.

Túnez, Mozambique e Indonesia también fueron añadidos a esta lista de países en los que Francia considera que hay una "circulación activa del Covid-19" y una "presencia preocupante de variantes del virus".

Los viajeros procedentes de estos países deberán desde este viernes presentar un motivo de fuerza mayor que justifique su viaje y un resultado negativo de covid realizado 48 horas antes.

Asimismo, se exigirá a los viajeros no vacunados una cuarentena de 10 días, controlada por la policía, y a los vacunados un autoaislamiento de 7 días.

En esta lista figuran ya Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Paraguay, Uruguay, India y Sudáfrica, entre otros.

Attal precisó que Francia no prevé añadir a la lista a España y Portugal, pese a un alarmante aumento de casos en ambos países. "No vamos a prohibir a los franceses ir de vacaciones a estos países. Pedimos vigilancia, pero no prevemos pasar estos países a otra categoría", aseguró.