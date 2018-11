Ruslán Spirin fue designado embajador de Ucrania en México el 25 de enero del 2012; su gusto por México le llevó a solicitar al canciller de su país la extensión de un nuevo periodo. Desde 1996 forma parte del Servicio Exterior de su país. El pasado martes recibió a El Economista.

—A cuatro años de la anexión de Crimea por parte de Rusia, ¿qué sintieron los ucranianos en ese momento?

Sufriendo. ¿Qué puedes hacer en contra de las armas rusas que estaban en todo el territorio? Actualmente, Rusia no permite la entrada de observadores internacionales, ya que estamos buscando la presencia en nuestros territorios de los cascos azules para establecer el control de nuestra frontera y conseguir la paz. Eso es lo más importante.

—¿Es factible que pronto Naciones Unidas desplace a los cascos azules?

Lo estamos trabajando con la ONU, pero lo que Rusia quiere es que la frontera desaparezca. Todos los organismos internacionales nos están apoyando. Los cascos azules deberían estar en todo el territorio ocupado, controlando la frontera, fijándose que ya no haya soldados caminando por las calles con armas automáticas.

El pasado lunes, hubo elecciones en Donetsk y Lugansk, regiones en conflicto entre su país y Rusia.

Rusia organizó las falsas e ilegítimas elecciones. No participaron observadores internacionales y los resultados fueron manipulados.

Nosotros perdimos el control de la frontera entre nuestro país y Rusia, y sus mercenarios, llevan sus tropas, sus armas ofensivas.

Deben saber aquí en México que cada día mueren un par de soldados o civiles ucranianos en esa zona.

—¿Por qué razón a Rusia le interesa controlar Donetsk y Lugansk?

Son regiones industriales a las que, con el tema de Crimea, Putin quiso imponer el mismo escenario llevando a sus mercenarios a esos territorios para quitárselos a Ucrania.

—¿Cuántos millones de habitantes vivían en esas dos provincias hasta hace cuatro años, cuando inició el conflicto?

Estamos hablando como de 5 millones de habitantes. Oficialmente, casi 2 millones ya están desplazados. Algunos tienen que sufrir el régimen militar impuesto por Rusia. Han muerto 15,000 hermanos nuestros.

—¿Cree que el posible entendimiento entre los presidentes Trump y Putin perjudica la resolución del conflicto entre Ucrania con Rusia?

No afecta sólo a Ucrania. Cuando aparecen autócratas o dictadores, se creen los dioses. Putin, por ejemplo, como dicen algunos analistas, quiere ser el zar del universo, tragarse a todo el mundo de una vez, por eso, como perro, muerde a sus vecinos.

—Trump ha dejado vacío el liderazgo de la diplomacia global que ocupaba Estados Unidos. ¿Usted cree que eso ha provocado que autócratas se envalentonen?

En este caso a mí me gusta la iniciativa de reforma de la ONU franco-mexicana para que los cinco miembros del Consejo de Seguridad no puedan vetar resoluciones en contra de ellos en caso de que estén participando en algún conflicto. Tenemos como 30 resoluciones con apoyo de toda la comunidad internacional para firmar y castigar, pero no pasa nada, se creen intocables.

—¿En qué estado se encuentran las negociaciones de Ucrania con la OTAN para ingresar a la Alianza Atlántica?

Justamente estamos trabajando para integrarnos a esa estructura para tener una defensa y eso es lo que temen en Rusia.

—¿De qué depende el ingreso de Ucrania a la OTAN?

Depende de este conflicto militar. Debemos terminar con todos los conflictos territoriales, pero cada vez estamos aproximándonos. Antes no necesitábamos de una defensa especial, por eso no tenemos la membresía con la OTAN. Ahora sí es necesaria porque necesitamos de algún aliado que realmente pueda defendernos contra una amenaza que crece.

—Desde que usted llegó a México como embajador de Ucrania, ¿cómo ha evolucionado la relación bilateral?

Puedo decir que las relaciones se están desarrollando muy rápido. México siempre nos apoya. Estoy en México desde hace mucho y me encanta el espíritu mexicano. Mi hija ya se graduó aquí. Todos nosotros estamos integrados a la sociedad mexicana. A mí me encanta este país y por eso le pedí a mi canciller que me regresara para cubrir un segundo periodo.

—¿En cuanto a la relación comercial?

Inauguré hace tiempo, en la frontera de Nayarit y Jalisco, una central hidroeléctrica con las turbinas más potentes que hay en México fabricadas en Ucrania.

De los fertilizantes que hay en México, 70% viene de Ucrania.

Queremos firmar acuerdos de exención de visas para que todo mexicano visite Ucrania sin ninguna barrera.

¿Qué desencadenó la anexión de Crimea?

La adhesión de Crimea por parte de Rusia, en marzo del 2014, tiene su origen en el Euromaidán, la revolución ucraniana iniciada durante las últimas semanas del 2013 y que terminó con la destitución de Viktor Yanukóvich. Este presidente rompió un acuerdo de asociación comercial con la Unión Europea para acercarse con Rusia. Para el presidente Putin, la salida de Yanukóvich se trató de un golpe de Estado. Por este motivo, en la región oeste de Ucrania, particularmente en las provincias de Donetsk y Lugansk, se detonó una crisis de gobernabilidad, de acuerdo con Kiev, producida por Rusia.

Desde ese momento, Crimea se convirtió en objetivo de anexión por parte del presidente ruso quien, a través de un referéndum, instrumentalizó la operación. La Asamblea General de Naciones Unidas consideró como “inválida” la anexión de Crimea y Sebastopol. Estados Unidos y la Unión Europea determinaron sancionar comercialmente a Rusia.