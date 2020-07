“Nosotros creemos en el voto. No creemos en fantasías ni creemos que la solución libertaria vendrá desde el exterior a través de una intervención (militar), comenta el diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela, César Alonso.

El diputado forma parte del partido Un Nuevo Tiempo y revela en entrevista a El Economista que es muy cuidadoso con las palabras que menciona por temor a que el régimen de Maduro tome represalias en contra de su familia como lo ha hecho con otros políticos.

Maduro eligió el próximo 6 de diciembre para celebrar elecciones legislativas, y para ello, está desmantelando a los principales partidos de la oposición a través de jueces a modo. “La situación que se generará va a correr la misma suerte de lo que ocurrió el 20 de mayo del 2018 (elecciones presidenciales cuyo resultado fue desconocido por la comunidad internacional). Van a desconocer la eleccion y el país se va a seguir aislando del mundo. Y ahí está Cuba, 60 años después, aislado del mundo”, comenta el diputado César Alonso.

El partido Un Nuevo Tiempo reconoce a Juan Guaidó como líder de la Asamblea Nacional y no participará en las elecciones de diciembre por considerar que no reúne las condidiones mínimas de equilibrio democrático: “No vamos a participar en las elecciones de diciembre. No pido condiciones a la suiza porque nos enfrentamos a un régimen totalitario. Queremos unas condiciones mínimas operativas”, indica el diputado.

César Alonso recuerda que Maduro controla el órgano electoral, y prueba de ello, recientemente anunció que el número de escaños crecerá a partir de las próximas elecciones, pasando de 167 a 267. “Nadie sabe cómo se autorizó”.

Cuestionado sobre una posible negociación entre la oposición y el régimen de Maduro para legitimar las elecciones de diciembre, César Alonso asegura que no la ve probable. Sobre la presión internacional, en particular de parte de Estados Unidos y la Unión Europea, el diputado espera que se limite a el componente político “para impedir que las elecciones de celebren”.

Pandemia y elecciones

El epicentro del nuevo coronavirus se ha trasladado a Latinoamérica. Los números oficiales no son creíbles (93 muertos y 9,707 contagios). El diputado se pregunta sobre el entorno sanitario que tendrá Venezuela el 6 de diciembre. “Maduro tendría que preocuparse más por tener respiradores y mejores condiciones hospitalarias que por la celebración de elecciones”.

El lunes, el régimen de Maduro detuvo al dirigente político Nicmer Evans acusándolo de instigación al odio. “Creí en Hugo Chávez y fue un error”, escribió Evans.