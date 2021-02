Brasilia. El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, dijo el día de ayer que su gobierno pedirá autorización para el uso de emergencia de un spray nasal contra el Covid-19 desarrollado por Israel y descrito por el primer ministro Benjamin Netanyahu como un tratamiento "milagroso".

"EXO-CD24 es un spray nasal desarrollado por el Centro Médico Ichilov en Israel, con una eficacia de casi el 100% (29 de 30) contra el covid, en casos graves", tuiteó Bolsonaro, dos días después de hablar por teléfono con Netanyahu, quien califica al mandatario ultraderechista brasileño de "buen amigo".

"En breve se enviará a ANVISA (el regulador sanitario brasileño) una solicitud para analizar este medicamento para uso de emergencia", agregó Bolsonaro.

El Centro Médico Ichilov anunció hace dos semanas que uno de sus investigadores realizó una prueba de Fase 1, la primera de tres fases de ensayos clínicos, con un aerosol nasal que desarrolló contra los síntomas respiratorios relacionados con el Covid-19.

El investigador, Nadir Arber, informó que administró el aerosol a 30 pacientes, de moderados a graves, y que 29 de 30 recibieron el alta hospitalaria entre tres y cinco días después.

Pero el centro médico no dijo si administró placebo a un grupo de control y aún no ha publicado sus hallazgos en una revista científica revisada por sus pares.

Pero eso no impidió que Netanyahu describiera al EXO-CD24 como una droga "milagrosa" la semana pasada.

El mensaje de Bolsonaro ocurre el día en que Río de Janeiro avisa que detendrá las vacunaciones contra el Covid-19 a partir del miércoles debido a la falta de dosis, dijeron funcionarios municipales.

"He recibido la noticia de que no llegaron nuevas dosis y no podremos suministrarla desde el miércoles", escribió en Twitter el día de ayer el alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Paes.