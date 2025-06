Portabilidad de nómina, ¿cuáles son sus pros y contras?

Tener la nómina a la mano es una de las principales preocupaciones de los trabajadores. Poder disponer del dinero a través de la tarjeta que proporciona la empresa, retirar efectivo en cajeros automáticos y hacer pagos de manera sencilla desde la app son características que vuelven la experiencia del usuario placentera.

Sin embargo, el banco donde depositan la nómina no lo elige el trabajador y puede no ajustarse a los hábitos financieros de quien recibe su pago o, simplemente, no ser d su gusto.

Ante ello, en México existe la portabilidad de nómina que, esencialmente, se trata de recibir los depósitos de nómina en el banco de preferencia del usuario. Este proceso lo debe hacer el cuentahabiente y debe evaluar algunos elementos para decidir qué banco es el ideal.

¿Cómo funciona?

Lo primero que se debe dejar claro es que, de acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), este proceso es un derecho que tiene el trabajador y está respaldado en la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros (LTOSF).

La portabilidad de nómina consiste en que el patrón o la empresa depositan el sueldo en la cuenta asignada cuando se comenzó a trabajar ahí (denominada cuenta ordenante) y, posteriormente, ese dinero se deposita de manera automática a la cuenta de preferencia del trabajador (denominada cuenta receptora).

Quien recibe la nómina debe asegurarse de que la cuenta que se busca sea la receptora y que entre dentro de los productos del banco sujetos a la portabilidad de nómina. Normalmente, las cuentas de depósito son aptas.

De igual manera, es importante aclarar que, por ley, el trámite debe ser gratuito y, para llevarlo a cabo, puedes iniciar una solicitud en el sitio web del banco de tu preferencia o acudir a una sucursal para iniciar el proceso, que deberá tardar como máximo 10 días hábiles. Los documentos que se te pedirán son, únicamente, una identificación oficial vigente y un estado de cuenta de donde recibes tu nómina.

Lo bueno y lo malo

El director general del portal Kardmatch, Joel Cortés, explicó que la portabilidad de nómina es ideal para quienes no están satisfechos con el servicio, la seguridad o la atención al cliente de su banco, pero principalmente para quienes pagan comisiones por no encontrar cajeros cercanos.

“También puede ser atractivo para quienes quieren aprovechar los beneficios y recompensas que los bancos otorgan a quienes trasladan su nómina con ellos”, describió Cortés, y agregó que algunos de estos beneficios pueden ser mayores tasas de rendimiento en inversiones, acceso a tarjeta de crédito u otros préstamos.

Por ejemplo, Santander ofrece cashback de entre 1 y 3% al usar la tarjeta de nómina en establecimientos con convenio; Banco Azteca promete acceso a préstamos personales desde 1,000 pesos y adelantos de nómina desde 400 pesos; BBVA ofrece diferir pagos con la tarjeta de débito, y Scotiabank cobertura de sus seguros sin costo adicional.

Asimismo, una de las inquietudes de los trabajadores es el tiempo que su sueldo se tardará en reflejarse en su cuenta bancaria. Cortés afirma que depende de la hora en que se deposite la nómina.

“Si te depositan antes de las 3 de la tarde, se debe reflejar ese mismo día en la cuenta receptora; si el depósito se hace después, se verá reflejado hasta el siguiente día hábil”, comentó el director general de Kardmatch.

Considera que, en las quincenas que caen en viernes o en algún puente, podrás pasar más de tres días sin que te llegue tu pago. En ese caso, deberás hacer una planeación financiera que te permita cumplir tus obligaciones y gastos corrientes en esas fechas.

La transferencia entre bancos se hará descontando adeudos, pagos domiciliados y otros descuentos como una pensión alimenticia, por lo que la portabilidad de nómina no podrá ser usada como estrategia para evadir dichas responsabilidades.

Finalmente, recuerda que, en caso de que dejes de trabajar en esa empresa o para ese patrón, debes cancelar la cuenta ordenante. Ésta se puede convertir en una cuenta tradicional y comenzar a generar comisiones por manejo de cuenta.