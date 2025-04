La pandemia cambió los hábitos financieros de millones en México

¿Qué hábitos financieros adoptaste después de la pandemia? Gastar de forma más consciente, llevar un registro de las compras, ahorrar, invertir y hasta contratar seguros son algunas de las acciones que millones de personas en el país comenzaron a realizar durante y después de la pandemia.

A cinco años de la contingencia sanitaria por coronavirus, sí hay cambios y mejoras en la forma en que se gestiona el dinero y se usan los productos financieros, pero aún falta, afirmaron especialistas.

“Las personas se pusieron las pilas porque sí tuvieron afectaciones económicas y valoran más el tener estabilidad en sus finanzas personales”, afirmó Fernando Ávila, director de educación financiera de Santander.

Destacó que, durante la pandemia y posterior a ella, se han observado avances importantes en términos de conciencia financiera, pero existe el peligro latente de que esto se olvide, lo que podría causar un efecto rebote.

“Es importante que sigamos con lo aprendido, gastar con conciencia. El YOLO (you only live once) y el FOMO (fear of missing out) siguen siendo peligrosos para las finanzas personales si no somos conscientes de ello”, afirmó el directivo de Santander.

Fernando Ávila detalló que, desde Santander, notaron un mayor interés por contenidos de salud y educación financiera. “En Santander, las personas a las que llegamos con las iniciativas de educación financiera crecieron 83% en el año posterior a la pandemia”.

Esto indica que sí hubo un cambio de mentalidad hacia ser más previsores, con hábitos financieros más sólidos y gastos más controlados, explicó.

Más personas comenzaron a ahorrar

Aurora Geitel, directora de educación financiera de BBVA, explicó que, si bien antes de la pandemia muchas personas sabían de la importancia de contar con un ahorro para imprevistos de al menos tres meses de ingresos, esta práctica se fomentó aún más.

Después de la pandemia, disminuyó el número de personas en México sin ahorros, lo que indica que, ya sea de forma formal o informal, cada vez más personas han adoptado este hábito.

La Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2024 revela que la población adulta que no ahorra está a la baja, pues pasó de 39.8% en el 2021 a 33.6% en el 2024.

“En cuanto a las formas de ahorro, en el 2024 se observó que 36.6% ahorró exclusivamente de manera informal, mientras que 8.2% lo hizo sólo a través de cuentas formales. Por otro lado, 21.6% de la población combinó ambos tipos de ahorro, tanto formal como informal”, señala la ENIF 2024.

En el 2021, Isabel comenzó a ahorrar. Antes no lo hacía, pero el miedo a enfermarse de Covid-19 y no tener dinero para atenderse en un hospital privado la motivó a formar su fondo de emergencias de salud en una cuenta de Cetesdirecto, donde, además de acumular dinero, obtuvo rendimientos.

Diversos especialistas afirman que este fondo debería cubrir al menos tres meses de ingresos y que se puede conformar poco a poco, primero estableciendo una meta o monto realista y ajustable a los ingresos, para después hacerlo crecer más.

¿Qué cantidad te haría sentir seguro(a) financieramente?

En la ENIF 2024, se preguntó a las y los mexicanos cuánto tiempo podrían cubrir sus gastos con sus ahorros si dejaran de percibir ingresos y 20% de la población adulta dijo que podría sostenerse al menos una semana, pero menos de un mes; 26.8% afirmó que podría cubrir un mes, pero menos de tres; 10% tendría dinero para sus gastos por tres meses, pero no seis.

Y sólo 10.3% de la población adulta, equivalente a 8.9 millones de personas, dijo tener ahorros suficientes para enfrentar seis meses o más sin ingresos.

Más allá del ahorro

La pandemia no sólo hizo que las personas fueran más conscientes de sus gastos y comenzaran a ahorrar, sino que también impulsó el uso de medios de pago digitales.

Según Aurora Geitel, esta situación obligó a muchos a digitalizarse y a mejorar su conocimiento en educación financiera. “Nosotros, como banco, aprovechamos para ofrecer más formación, ampliamos nuestra oferta y realizamos talleres a distancia para seguir fomentando la educación financiera", destacó.

Otro cambio importante fue el aumento en la adquisición de seguros. De acuerdo con la ENIF 2024, 22.9% de los adultos en México cuenta con algún tipo de seguro, siendo los más contratados los de vida, auto, gastos médicos y accidentes personales.

La ENIF 2024 revela que la cantidad de personas que ahorran ha aumentado, pero una gran cantidad lo sigue haciendo de forma informal, es decir, en casa o con amigos o instituciones no reguladas.