La oportunidad de las inversiones en México

“El crecimiento económico no significa nada si excluye a la gente”. Jack Kemp

Esta semana se llevaron a cabo en la ciudad de Nueva York, diferentes eventos organizados por asociaciones u organizaciones mexicanas, que tienen como propósito central la promoción de las inversiones hacia México por parte de distintos tipos inversionistas de los Estados Unidos.

Tratándose de específicamente el evento organizado por la Asociación Mexicana de Fibras (AMEFIBRA) el evento presentó expertos, analistas, inversionistas y funcionarios del gobierno, que hablaron sobre el diagnóstico y la visión de la situación actual de nuestro país, los cambios a nivel de la dinámica comercial y económica a nivel mundial, así como las diferentes fuerzas que apuntan a la creación, de lo que algunos consideran un momento histórico de oportunidad, para la economía de nuestro país.

Existe una coincidencia entre los participantes, en el sentido de que, más allá de la dinámica de corto plazo de confrontación por la posible implementación de aranceles por parte de Estados Unidos hacia nuestro país, esta visión es mas una herramienta de presión económica, que una medida que pueda ser implementada durante un periodo prolongado. Aunque efectivamente, detrás existe un cambio de paradigma en relación con la visión de globalización, hoy reemplazado por una visión más nacionalista o regional, existen condiciones que, entre las economías emergentes, claramente favorecen a México en función de su papel, geopolítico y estratégico a nivel económico para el futuro.

Por distintos factores, no es una visión realista suponer que es factible regresar millones de empleos hacia Estados Unidos y devolverle su condición preponderante en manufactura, la cual se perdió de manera sostenida en las últimas décadas. Ello supondría que en los siguientes años Estados Unidos sería capaz de contar con más de 3 millones de personas que ocupen los empleos que se requerirían anualmente: aproximadamente 2 millones destinados tan sólo reemplazar las personas que se estarían retirando, mas un millón adicional, para producir los bienes y servicios que se estima Estados Unidos requeriría, simplemente por el crecimiento de su economía.

Por otro lado, existe amplia información que apunta a señalar que el empleo en Estados Unidos ha perdido competitividad en términos de productividad. Por ello, revitalizar la manufactura en Estados Unidos implicaría no sólo la creación de estos empleos, sino además la prácticamente imposible tarea de hacer que las personas que ocupen esos empleos tengan las habilidades para llevar a cabo los nuevos procesos de manufactura que se requieren, a un costo de mano de obra que resulte competitivo en términos tan sólo de la estructura de precios para el consumo interno del país.

Por ello, si bien es probable que existan elementos que apunten a una disminución del tamaño de la relocalización de inversiones, esta, casi de manera inexorable se llevará a cabo, incluyendo en los sectores de alta especialización. Esa es una oportunidad histórica para nuestro país.

Evidentemente, en la discusión acerca de los retos de las inversiones en nuestro país, destacan varios aspectos. México tiene un retraso significativo en materia de infraestructura interna: una carencia importante de vías férreas y carreteras para el transporte interno y hacia Estados Unidos de mercancías. Existen limitaciones muy severas en la generación y transmisión de energía eléctrica, absolutamente indispensable para los procesos de fabricación que el país estará demandando en las siguientes décadas. El tema de la seguridad jurídica genera preocupaciones derivadas de la reforma judicial y de la falta de certeza de que los procesos judiciales respondan en el futuro a una lógica legal, y no a otras consideraciones. El tema de una fiscalización arbitraria también es preocupante si se convierte en una fuente potencial de incertidumbre para la plantación y certeza del reporteo de las inversiones.

Otro aspecto fundamental, destacado tanto por inversionistas mexicanos como internacionales se refiere al hecho de qué las inversiones de capital requieren contar con certeza en materia de gobernanza y mejores prácticas por parte de las empresas en las que se invierta. Especialmente cuando se trata de empresas emisoras en los mercados bursátiles, se requiere que estas tengan prácticas y mecanismos que garanticen mejores practicas, certeza a los inversionistas, con sólidos gobiernos corporativos y protección de los derechos de minorías.

Se puede discutir el tamaño del potencial para el país, pero lo que parece no está la discusión es que será muy importante el potencial de crecimiento; cómo será importante también que atendamos los retos de manera estratégica, urgente y de manera ordenada, para lograr que esta oportunidad se traduzca en mejores empleos para los mexicanos, mayor estabilidad y solidez a la economía formal y mayor certeza de la construcción de una economía que beneficie a más sectores de la población y favorezca genuinamente, un crecimiento económico, integral, sostenido y de largo plazo.