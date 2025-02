¿Qué hacer si mandas o recibes dinero por una transferencia equivocada?

La banca ha evolucionado y se ha digitalizado en los últimos años, un gran número de operaciones ya se pueden hacer a través de sus aplicaciones móviles (app) en especial las transferencias y pagos de diversos productos y servicios.

Dentro de la aplicación tenemos la opción de guardar distintos contactos a través de números de cuenta, claves interbancarias, números de tarjeta y, recientemente, con el número celular a través de Codi. Si bien eso nos da la posibilidad de transferir dinero con sólo un celular y conexión a Internet, también crea nuevos desafíos.

Entre los principales problemas que esta migración a lo digital ha traído se encuentran las transferencias a cuentas equivocadas, ya sea por escribir mal los datos bancarios o por un error de dedo al elegirlo en tu lista de contactos, una transferencia errónea es una situación común y es importante que sepas como actuar si te pasa.

¿Qué pasa si te equivocas de contacto?

Los bancos tienen un protocolo a seguir cuando el cuentahabiente transfiere dinero a un contacto equivocado, sin embargo, el primer paso que deberías seguir es comunicarte con la persona receptora del dinero para pedir que lo devuelva. De esa manera te ahorrarás un protocolo que puede alargarse.

De no ser posible comunicarse con el destinatario es importante que, en cuanto te des cuenta del error, hables con tu institución bancaria para iniciar el proceso de reclamación. Seguir ese protocolo se vuelve sumamente importante si la transferencia se hizo por sumas importantes.

De acuerdo con BBVA México, existen dos escenarios, que el destinatario tenga cuenta en el mismo banco o en uno diferente.

Si es en el mismo banco, la entidad financiera notificará del incidente a quien recibió el dinero y comenzará las negociaciones de reintegro, si es de un banco diferente la negociación será entre bancos en primera instancia.

Jesús Chávez es director de análisis y estadística de servicios y productos financieros en la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) y aclaró que el reintegro del dinero no es instantáneo ni está garantizado.

“El banco puede hacer contacto con el receptor y pedirle el dinero, sin embargo, eso está sujeto a la disposición que tenga esa persona a devolver el dinero”, explicó Chávez y agregó que el banco no te puede proporcionar sus datos para que participes en el proceso.

El banco no tiene la capacidad de frenar la transferencia ni devolver el dinero aún cuando se avise inmediatamente de la equivocación, ya que la institución financiera no puede asegurar que el hecho no se trate de un intento de fraude.

En caso de que el cuentahabiente no quiera reintegrar el dinero recibido, la siguiente instancia a la que puedes acudir es la judicial en su rama civil para reclamar el reintegro del dinero.

Si recibí dinero por error, ¿qué hacer?

En caso de que tú seas el cuentahabiente receptor y no sepas quien te hizo esa transferencia o no puedas comunicarte con la cuenta de origen, debes seguir algunos pasos para evitar un problema mayor de carácter judicial.

“De igual manera, debes comunicarte con tu banco para notificarles que recibiste ese dinero, ellos te indicarán si retienen la suma recibida o te piden no gastarlo mientras localizan la cuenta de origen”, detalló Jesús Chávez.

Si recibes una llamada de algún banco notificando que recibiste dinero por equivocación, asegúrate que te llamen de un contacto oficial del banco y no estés siendo víctima de algún fraude.

Si optas por gastar el dinero, además de arriesgarte a ser objeto de una denuncia judicial, tendrás que justificar la obtención de ese dinero ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para que descarten delitos como lavado de dinero o evasión fiscal.

Evita transferencias erróneas

En el 2023, las instituciones bancarias reportaron a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) 22,856 transferencias bancarias no acreditadas y, aunque no todas son transferencias equivocadas, es importante emprender acciones para evitarlas.

Una de las recomendaciones de expertos en el tema es dictar y contradictar los números de cuenta, tarjeta o clabes interbancarias, de igual manera copiarla y pegarla directo desde la aplicación puede ser buena opción.

En el momento de hacer la transferencia, puedes primero hacerlo con un peso y asegurarte de que le llegue al destinatario deseado, si puedes confirmar que es la cuenta correcta, ahora si transferir el resto del dinero.