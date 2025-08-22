Lectura 2:00 min
¿Un influencer te promete dinero fácil? Condusef alerta sobre fraudes con IA
Delincuentes están utilizando la imagen e identidad de figuras públicas y creadores de contenido, e incluso inteligencia artificial, para dar credibilidad a anuncios falsos de inversión y estafar a sus víctimas.
¿Una celebridad o influencer te ha ofrecido inversiones rápidas de alto rendimiento en alguna red social? Si de primer momento no te pudiste creer, síguelo creyendo, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) alertó sobre delincuentes usando identidad e imagen e incluso creados con inteligencia artificial para obtener dinero y datos personales.
Es organismo dijo que los ciberdelincuentes usan la imagen e identidad de figuras públicas y creadores de contenido financiero, incluso herramientas de inteligencia artificial para dar credibilidad a anuncios falsos y obtener recursos.
Así operan los delincuentes
La Condusef dijo que el modus operandi de estos delincuentes es el siguiente:
1. Ofrecen inversiones rápidas y de alto rendimiento para atraer a sus víctimas.
2. Usan perfiles falsos presuntamente verificados con “palomita azul” para simular autenticidad.
3. Solicitan información personal o financiera y dirigen a sitios no regulados.
4. Una vez obtenidos los datos o el dinero, bloquean todo contacto.
Por lo que recomendó poner atención y si la oferta parece demasiado buena para ser verdad, es una señal de peligro. Para no caer:
- Verifica que la institución financiera esté registrada en el Sipres de la Condusef.
- Nunca compartas datos personales, bancarios o contraseñas.
- Evita dar clic en enlaces desconocidos o sospechosos.
- No realices operaciones a través de Facebook, WhatsApp, Instagram o cualquier otra red social.
- Desconfía de cualquier promesa de dinero fácil o rendimientos garantizados.
- Denuncia cualquier perfil o anuncio de redes sociales que suplante identidades.
El organismo dijo que los fraudes digitales son cada vez más sofisticados y pueden afectar a cualquier persona. “La educación financiera y la prevención son tu mejor defensa”, dijo.