¿Un influencer te promete dinero fácil? Condusef alerta sobre fraudes con IA

¿Una celebridad o influencer te ha ofrecido inversiones rápidas de alto rendimiento en alguna red social? Si de primer momento no te pudiste creer, síguelo creyendo, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) alertó sobre delincuentes usando identidad e imagen e incluso creados con inteligencia artificial para obtener dinero y datos personales.

Es organismo dijo que los ciberdelincuentes usan la imagen e identidad de figuras públicas y creadores de contenido financiero, incluso herramientas de inteligencia artificial para dar credibilidad a anuncios falsos y obtener recursos.

Así operan los delincuentes

La Condusef dijo que el modus operandi de estos delincuentes es el siguiente:

1. Ofrecen inversiones rápidas y de alto rendimiento para atraer a sus víctimas.

2. Usan perfiles falsos presuntamente verificados con “palomita azul” para simular autenticidad.

3. Solicitan información personal o financiera y dirigen a sitios no regulados.

4. Una vez obtenidos los datos o el dinero, bloquean todo contacto.

Por lo que recomendó poner atención y si la oferta parece demasiado buena para ser verdad, es una señal de peligro. Para no caer:

Verifica que la institución financiera esté registrada en el Sipres de la Condusef .

. Nunca compartas datos personales, bancarios o contraseñas.

Evita dar clic en enlaces desconocidos o sospechosos.

desconocidos o sospechosos. No realices operaciones a través de Facebook, WhatsApp, Instagram o cualquier otra red social.

Desconfía de cualquier promesa de dinero fácil o rendimientos garantizados.

o rendimientos garantizados. Denuncia cualquier perfil o anuncio de redes sociales que suplante identidades.

El organismo dijo que los fraudes digitales son cada vez más sofisticados y pueden afectar a cualquier persona. “La educación financiera y la prevención son tu mejor defensa”, dijo.