La inflación también tiene género: los productos para mujeres que subieron más que el promedio

Cuando el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informa la inflación anual, no a todas las personas les hace sentido. En mayo de este año, se ubicó en 3.94%, pero al mirar gastos específicos, la cosa es distinta, más cuando se trata en artículos para las mujeres.

Productos de gestión menstrual, ropa, calzado, así como servicios de atención al parto han tenido alzas de precio que impactan directamente en las finanzas femeninas.

Los productos que más subieron para las mujeres

Samantha Contreras, analista de México ¿cómo vamos?, reconoce que es difícil mapear los gastos que más afectan a las mujeres con los datos del Inegi, ya están contemplados a nivel hogar, y no específicamente por sexo. Ocurre el mismo caso con las categorías de la inflación.

Sin embargo, es posible identificar algunos de ellos que sí son dirigidos a mujeres. Por ejemplo, los zapatos para mujer registraron el incremento más alto del bloque, con 4.67% anual, por encima de la inflación general de 3.94%.

La ropa de mujer en conjunto se posicionó en 3.20%, con las blusas y playeras como el componente más presionado (3.82% anual), seguidas de los pantalones (3.46%) y la ropa interior (2.97%).

Por el contrario, las prendas de menor incremento son los vestidos y faldas (2.27%) y otras prendas de vestir (2.08%), ambas por debajo de la inflación general.

Sin embargo, Ángel Iván Olvera, profesor del Departamento de Economía del Tecnológico de Monterrey, señala que hay gastos que impactan directamente a las mujeres, como los productos de gestión menstrual, ya que se tratan de bienes esenciales y no gastos discrecionales.

El especialista comparte que, entre mayo de 2025 y mayo de 2026, las toallas sanitarias aumentaron a 5.37% anual, lo que implica un incremento de 1.43 puntos porcentuales arriba del promedio nacional.

Debido a su importancia esencia en la vida cotidiana de las mujeres, organizaciones y sociedad civil han alcanzado logros como la tasa 0% de IVA en 2022, para mejorar su acceso.

Según datos de la Segunda Encuesta Nacional de Gestión Menstrual, realizada entre Essity, Unicef y Menstruación Digna México con una muestra representativa, las toallas sanitarias son el método más utilizado por las mujeres del país, al concentrar 92% de la demanda de productos.

A continuación, un ejemplo de cómo han cambiado el costo de productos de las categorías anterior mencionadas, según datos del Precios Promedio del Inegi:

¿Cuánto han subido los productos para las mujeres? Producto Precio promedio en mayo 2025

Precio promedio en mayo 2026 Valor de incremento Ropa femenina MP,BLUSA, 100% ALGODON $949

$999 $50 LEVI´S, PANTALON, 98% ALGODON - 2% ELASTANO $1189.15 $1,399 $209.85 CONTEMPO, VESTIDO, 100% POLIESTER $399.20 $499 $99.80 ILUSION, BRASIER, 85% POLIAMIDA - 15% ELASTANO $269 $329 $60 ILUSION, PANTALETA, 85% POLIAMIDA - 15% ELASTANO $98.99 $109 $10.01 Calzado FLEXI, ZAPATOS, CORTE PIEL - SUELA SINTETICA $999 &1,249 $250 Gestión menstrual SABA, TOALLAS, ULTRA INVISIBLE, C/ALAS, PAQ DE 14 PZAS $36.25 $43.5 $7.25 KOTEX, TOALLAS, BOLSA DE 10, NOCTURNAS, C/ALAS $25.5 $39

​ $13.5 TAMPAX, TAMPONES, SUPER PLUS, PAQ DE 10 PZAS $54



$54 -

La inflación promedio no refleja todas las realidades

Ángel Iván Olvera explica que la inflación que está reportada por Inegi y Banco de México es una inflación promedio de una canasta de consumo promedio. Según el Instituto, este indicador nace del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), que a su vez mide la variación del precio promedio de 299 productos y servicios que integran la canasta.

Al ser un dato medio, puede no coincidir con las variaciones de precios que consume un hogar o una persona en específico.

"Cada persona y cada grupo social va a tener una inflación distinta con base en sus usos y costumbres de consumo", apunta el profesor del Tec. de Monterrey.

El especialista agrega que una de las limitaciones de este sistema es que no se puede medir la inflación con perspectiva de género, ya que muchas de las categorías del INPC no cuentan con la suficiente desagregación.

Así que, en suma, la inflación puede considerarse únicamente como un promedio estadístico, que puede significar diferente para cada grupo social, según su poder adquisitivo.

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