Lo que debes considerar si planeas pedir un microcrédito

Algunas veces, llegar a fin de mes solamente con los ingresos del sueldo puede ser difícil. Hay ocasiones en las que se tiene que hacer un gasto extra para reparar el automóvil, comprar medicinas o salir de cualquier apuro, y eso puede afectar la liquidez.

Una de las alternativas para recibir el financiamiento adicional necesario para cubrir todos los gastos es recurrir a las instituciones financieras tecnológicas que ofrecen microcréditos.

Este tipo de financiamiento es cada vez más común; sin embargo, puede representar una deuda importante si se cae en condiciones poco claras, tasas de interés elevadas y comisiones que inflan el Costo Anual Total.

Además de ello, es importante saber identificar si se trata de una institución supervisada por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), para evitar ser víctima de montadeudas o malas prácticas de cobranza.

¿Cómo funcionan los microcréditos?

Este tipo de préstamo consiste en financiamiento de un monto bajo y con plazos de pago cortos, típicamente menores a un año. Además, están dirigidos a personas o pequeñas empresas que no tienen acceso a un crédito tradicional.

Algunas de las plataformas que ofrecen microcréditos son Loaney, Vivus, Avafin, CréditoZen o Kueski, y se pueden solicitar montos de hasta 20,000 pesos, dependiendo de la financiera. Los plazos para pagar el crédito van desde siete días hasta seis meses.

Luis Lúcido es global brand manager en Bravo México y explicó que varias de las fintech que ofrecen microcréditos tienen un mercado nicho: personas que no son aptas para otro tipo de financiamiento por una mala calificación crediticia, o por falta de ella, y que necesitan obtener dinero en minutos.

“Este tipo de plataformas, muchas veces, ofrecen préstamos garantizados y con respuesta al aplicante en minutos, además de permitir pedir varios préstamos simultáneamente”, relató Lúcido y agregó que los pagos pueden ser semanales, quincenales o mensuales.

Expertos recomiendan recurrir a los microcréditos sólo si se trata de una emergencia en la que se necesita tener el dinero de forma inmediata y no se tiene acceso a otras vías de financiamiento más tradicionales.

Busca condiciones favorables

Estas plataformas que ofrecen microcréditos tienen algunas condiciones distintas a las de los bancos tradicionales; no obstante, las tasas de interés están sujetas al riesgo que el solicitante represente, es decir, dependen del historial y del ingreso comprobable que tenga.

“Te pueden presentar tasas de interés diarias o mensuales, y pueden cobrar comisiones que hagan que se eleve significativamente el Costo Anual Total de tu préstamo”, señaló el global brand manager de Bravo México.

Por ejemplo, la plataforma Beecrédito ofrece créditos con una tasa de interés diaria máxima de 0.08 por ciento. Si quisieras saber cuál es tu tasa anual, debes multiplicarla por 360 (número de días comerciales en un año); en este supuesto, la tasa máxima de interés anual sería de 28.8 por ciento.

Además de la tasa de interés, se debe poner atención en las comisiones por apertura, servicio y manejo de cuenta que, usualmente, estas plataformas cobran a todos sus usuarios. En caso de no pagar a tiempo, también hay que considerar los recargos e intereses moratorios que existan.

Maneja tu deuda con responsabilidad

Si necesitas recurrir a un microcrédito, expertos aseguran que es importante evaluar tus capacidades de pago a corto plazo y hacer una planeación que anticipe los pagos de tu deuda para no alargarla.

“Hemos observado clientes que llegan con nosotros con más de 20 deudas con la misma plataforma. Se debe tener responsabilidad al pedir estos créditos”, sentenció Lúcido y agregó que se debe priorizar salir de las deudas que mayor estrés financiero causen.

Adicionalmente, la Condusef recomienda evitar ofertas en redes sociales que no cuenten con una plataforma formal para ofrecer los créditos o lo hagan mediante chats de WhatsApp. Asimismo, se deben reportar plataformas que no den información clara o usen tácticas de cobranza no permitidas.