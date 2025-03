Cuánto pagaron las aseguradoras a los mexicanos en 2024

Las aseguradoras pagaron a las y los mexicanos 522,000 millones de pesos en 2024. Este dinero se entregó principalmente en reclamaciones realizadas en seguros de vida, de accidentes y enfermedades, además de seguros de autos.

En el país solo 22.9% de la población adulta tiene un seguro que le brinde protección financiera en momentos complicados de la vida, según la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2024.

Una de las razones principales por qué las personas no contratan seguros en México es porque creen que no los necesitan y porque no les interesan.

¿Tendrías dinero suficiente para pagar cualquier cuestión médica que enfrentes? o, ¿podrías pagar absorber el costo de que te roben tu auto o que se dañe en una accidente vial?

Los seguros son protección financiera que contratas para que te apoyen en momentos complicados de la vida.

“El monto que pagó el sector asegurador el año pasado fue de 521,717 millones de pesos (…) lo que significó un aumento de 5.2% con respecto al 2023”, informó Norma Alicia Rosas, directora general de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS).

Este dinero que entregaron las aseguradoras a las y los mexicanos asegurados fue principalmente por reclamaciones o siniestros reportados en seguros de vida donde pagaron 204,463 millones de pesos.

En el ramo de accidentes y enfermedades, que abarca todo lo que tiene que ver con la salud, incluye los ramos de salud, accidentes personales y gastos médicos, las compañías pagaron 122,279 millones de pesos; es decir, 15.4% más con respecto al monto que se había pagado en 2023, destacó Norma Alicia Rosas.

En conferencia de prensa, para presentar los resultados del sector asegurador, tanto en solvencia, pagos y colocación de seguros, resaltó que por reclamaciones en seguros de autos se pagaron 114,279 millones de pesos, que es 13.5% más que lo que se pagó durante el 2023.

“Los seguros siempre han estado presentes para hacer frente a estas situaciones complejas, y a través del apoyo financiero que otorgan contribuyen a la recuperación ante diversos siniestros”, explicó la directiva de la AMIS.

Por ejemplo, por seguros de daños, que son los que cubren afectaciones en viviendas, inmuebles públicos y privados, carreteras en eventos catastróficos como huracanes, sismos y otros, en 2024 pagaron 48,853 millones de pesos.

“Es bien importante que señalemos que realmente ésta es la razón de ser del seguro, el poder pagar y apoyar a las familias mexicanas, a las empresas, a los gobiernos, para recuperarse ante este tipo de eventualidades”, afirmó.