Apps y plataformas de planeación presupuestaria, estrategia para cuidar tus finanzas

Llevar un recuento de nuestras finanzas las 24 horas durante los siete días de la semana puede resultar difícil y tedioso, pero es fundamental para poder tener un pleno control de los movimientos que hacemos con nuestro dinero.

La planeación presupuestaria es un punto crítico para mantener sanas nuestras finanzas personales, y es recomendable hacerla a partir de que se empieza a percibir un ingreso estable, de esta manera se pueden potenciar aspectos como el ahorro y las compras inteligentes.

Hacerlo manualmente con nuestros propios medios es una tarea muy complicada, tendríamos que cotejar cada compra, cada ingreso y cada egreso que hacemos y hacer las sumas y restas correspondientes.

Ante esa problemática, lo más recomendable es hacer nuestra planeación presupuestaria con apoyo de los apps y plataformas digitales especializadas en ese aspecto, de esta manera la planeación presupuestaria llegará a ser mucho más exacta.

¿Qué debo tomar en cuenta para planear mis finanzas?

Valeria González es fundadora de la academia de educación financiera “Finanzas Que Valen”, y ubica a los ingresos, egresos, ahorro e inversión como los cuatro pilares que debes ser capaz de controlar a través de la plataforma que elijas.

“El gasto es el aspecto que más hay que cuidar, se debe tener en cuenta un gasto esperado y el real para saber si se está cumpliendo con las metas o se están subestimando los gastos ineludibles”, recomendó González y agregó que dividir los egresos entre necesario e innecesario es lo óptimo.

Además de clasificar el dinero que gastas, es importante que tomes en cuenta todos los ingresos que generes de cualquier trabajo o actividad productiva que tengas y, lo que puedas destinar al ahorro que, expertos recomiendan, sea 20% de los ingresos mensuales.

Apoyarte en la tecnología

“El paso más importante es llevar la cuenta de todo lo que gastas, se puede hacer a la antigüita con una libreta o mediante una app en tu celular”, destacó González y añadió que resulta más fácil y es posible ingresar los gastos en todo momento.

Monify, Bluecoins, Mobills, Buddy, WineApp son algunos ejemplos de las aplicaciones móviles más descargadas en las tiendas de Android y Apple, sin embargo, hay cientos de apps disponibles.

Con tan solo poner “finanzas personales” o “planeación de presupuesto” en la app store o google store se arrojarán un sin fin de resultados de apps que posibilitan rastrear y organizar tu presupuesto, debes experimentar y buscar en la que mejor te adaptes.

Aunque la mayoría de apps son gratis, pueden llegar a ofrecer compras dentro de la aplicación para desbloquear ciertas características como ligar tus tarjetas a tu planeación financiera. Las apps que directamente tienen un costo para descargarlas conllevan precios desde cinco hasta 129 pesos.

También existen páginas web dedicadas a la planeación presupuestaria individual y familiar, por ejemplo, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), tiene su propio planeador donde puedes tomar en cuenta bonos, aguinaldo, ingresos extra y tener noción de lo que gastas de manera gratuita.

Otra variable dentro de los planificadores es el uso de Inteligencia Artificial, tomando como ejemplo Valen IA, además de poder hacer tu planeación presupuestaria te da consejos para poder optimizar tu gasto, crezca tu cultura financiera y está enfocada a mujeres.

Medidas de seguridad adicionales

Tanto la Condusef como expertos en seguridad financiera y cibernética recomiendan no dar datos personales como domicilios, cuentas de banco, números telefónicos, etc, a plataformas en las que no hayas comprobado tu seguridad o no se vean confiables.

Busca reseñas de las apps o páginas web que desees usar y asegúrate que tengan buenas valoraciones y ofrezcan lo que anuncian antes de descargarlas.

Adicionalmente, recuerda que si recibes correos no deseados de alguna plataforma que no conoces puede ser un intento de phishing con el fin de robar datos.

Por último, siempre usa antivirus y mantén actualizados tus equipos electrónicos para evitar descargar algún virus que ponga en riesgo tu seguridad y estado de tus equipos.