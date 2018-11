Rentar un departamento representa el inicio de una nueva etapa, ya sea en pareja, con roomies o de manera independiente, puede ser una experiencia con dos vertientes: por una parte podrá haber encontrado el lugar idóneo para poder vivir tranquilamente, o bien, puede convertirse en un dolor de cabeza, con problemas como falta de mantenimiento del mismo o aspectos que lo lleven a perder el depósito de su renta, por ello es importante que conozca todos los motivos por los cuáles pueda ser válida esta acción y cuándo puede actuar en su defensa.

A decir de Cecilia Furfaro, directora general de Vivanuncios, antes de realizar la firma de su contrato de arrendamiento es posible que se pueda presentar un escenario en el que se realiza un convenio verbal, y aunque éste es legalmente válido, Furfaro destaca que lo mejor siempre será contar con un contrato escrito.

“Sin duda, siempre es importante tener por escrito el contrato debido a que así los derechos y obligaciones de ambas partes quedan claramente establecidos, se fijan las promesas verbalmente aceptadas, esto cuenta también como un respaldo ante futuras reclamaciones y así se obtienen garantías en caso de incumplimiento”, dijo.

Es importante que previo a que firme su contrato de arrendamiento lea detenidamente el documento para verificar que toda la información esté claramente estipulada. De acuerdo con Furfaro, para asegurarse de eso, puede comprobar que el contrato cumpla con ciertos puntos básicos.

“Antes de que firme el documento es importante que verifique que su contrato contenga los datos y declaraciones de los participantes; la información sobre el inmueble; el monto de la renta y opciones de pago; la vigencia del contrato, así como las cláusulas de responsabilidades de ambas partes y las de rescisión del contrato, las condiciones de entrega del inmueble, ello con el fin de garantizar que todos los lineamientos sean cumplidos y evitar futuros inconvenientes”.

Cuándo aplica el cobro

En la mayoría de los casos el depósito de renta es devuelto al inquilino una vez que se finaliza el contrato de arrendamiento, pero existen situaciones en donde el propietario está en su derecho de retenerlo y hacer uso de él.

“El propietario tiene el derecho de retener este depósito cuando el inmueble no se entrega como lo estipuló el contrato (...) todo contrato de arrendamiento debe señalar el estado del inmueble al momento de la entrega. Es decir, debe mencionar que cumple con todos los requisitos y condiciones de higiene y seguridad necesarias para ser habitado, así como señalar todos los deterioros existentes en paredes, suelos, techos e instalaciones” agregó la directora del portal inmobiliario de eBay.

Al finalizar su contrato, el inmueble debe ser entregado con no más deterioros que los señalados en el contrato, más los causados por el uso normal y razonable del inmueble. De lo contrario, agregó Cecilia Furfaro, el dueño podrá retener el depósito de renta para compensar los daños.

Entre los daños por los que el propietario puede hacer uso del depósito de renta también se encuentran los relacionados a deterioros en ventanas, puertas o pisos rotos; fracturas u hoyos en las paredes, siempre y cuando no sean de estructura; quemaduras en cualquier área del inmueble, suciedad en exceso y mal uso de las instalaciones.

En qué situaciones no aplica

Es importante que sepa que existen elementos en los que el propietario por ningún motivo puede cobrarle el depósito de renta. Éstos son aquellos deterioros causados por el uso normal del inmueble. De acuerdo con la directora de Vivanuncios, el uso de alfombras, duelas y pisos desgastados o rayados, aspectos como pintura desgastada, descascarada o teñida son elementos por los cuales el propietario no puede cobrar el depósito de la renta para su reparación.

“Otro elemento del cual no aplica su cobro es en el caso de daños estructurales causados por situaciones ajenas e incontrolables al inquilino, por ejemplo, en el caso de un sismo (...) incluso en el escenario de un desgaste en las instalaciones eléctricas, de gas o agua, tampoco aplica”, añadió.

Una de las recomendaciones que realiza el sector inmobiliario es que para evitar este tipo de conflictos, se debe revisar que estos puntos se encuentren bien definidos dentro del contrato de arrendamiento, con el fin de evitar conflictos entre inquilinos y el propietario.

“En algunas ocasiones y cuando se realiza este tipo de transacciones de buena fe, como es el caso de cuando se renta a un familiar, suelen originarse muchos conflictos al no haber un contrato de arrendamiento y pueden surgir problemas mayores. Por ello la necesidad de realizar un contrato de forma escrita y firmada por ambas partes”, mencionó Cecilia Furfaro.

Si por algún motivo el propietario quiere realizar el cobro del depósito de manera injusta, puede acudir a una instancia legal, sobre todo si hay un contrato de por medio, en donde exista cada una de las cláusulas estipuladas, esto con el propósito de contar con las herramientas que avalen su defensa y poder llegar a una resolución del problema.

¿Le suena familiar?

De acuerdo con Vivanuncios, los problemas más comunes en el mercado de renta se presentan cuando existen aumentos excesivos en el monto de la renta, por ello es importante establecer su monto en el contrato y estipular si habrá un aumento al cumplirse un año en la propiedad.

“Por lo general, aunque no está estipulado, el aumento de una renta no debe rebasar más allá de la tasa de inflación, es decir, no más de 10% de forma anual”, señaló la directora del portal.

En cuanto a los inquilinos, comentó, el mayor problema es cuando realizan desperfectos o daños mayores a la propiedad y se niegan a pagar.

“En México, existe el Código Civil que establece todos los lineamientos para un contrato de arrendamiento en donde puedes informarte sobre las obligaciones y derecho de ambas partes”.

Cuando se presentan situaciones mayores, se puede iniciar un proceso jurídico, por ello es importante contratar a un abogado especialista y contar con todas las evidencias posibles, lo mejor es hacerlo antes de salir de la propiedad, ya que es más fácil presentar evidencias.