¿Qué hacen los comercios para cuidar tu seguridad en el e-commerce?

Comprar jabón para lavar ropa, comida para mascotas, despensa, un florero, ropa, zapatos, casi todo lo que necesites o requieras está al alcance de unos cuantos clicks; el comercio electrónico es una tendencia con crecimiento acelerado, cada vez es más fácil o común comprar algún artículo, producto o servicio por Internet, desde comida, cuestiones de limpieza, belleza y hasta servicios financieros como seguros.

En el primer trimestre de este año las operaciones con tarjetas en sitios de comercio electrónico accedieron a más de 216.5 millones por un monto superior a los 142,913 millones de pesos, un crecimiento de 8.66% en las transacciones y de 21.2% en la cantidad aprobada con respecto a lo reportado en el mismo periodo que 2021, según datos del Banco de México (Banxico).

Ante este crecimiento en las operaciones de compra-venta en línea también hay riesgos de que las personas sean víctimas de fraudes. De acuerdo con Hola Cash, empresa de tecnología para pagos en línea enfocada al comercio electrónico, se estima que cuatro de cada 10 transacciones de pago en línea son intentos de fraudes, lo que puede obstaculizar el desarrollo del e-commerce en México.

Para que la experiencia del usuario al comprar en línea sea segura y exitosa los comercios están aplicando una serie de acciones, pero no sólo para eso, también para que el abandono del carrito sea menor, es decir, que se concreten más operaciones en línea.

“Antes de la pandemia el e-commerce ocupaba 3% de las ventas totales de nuestro país. Hoy, en cifras cerradas del 2021, significa 9 por ciento. Se espera que en el 2023 ya represente 15%”, destacó Leonardo Estrada, CEO de Hola Cash.

¿Confías en el comercio electrónico?

Para las personas que aún desconfían o tienen dudas sobre realizar compras por Internet, el representante de Hola Cash recomendó que si hay algún sitio donde están interesados en comprar algún producto, pero no es una marca reconocida, realicen una investigación de la plataforma.

“También me parece súper importante hablar de cuáles son los métodos de pago disponibles. De pronto te sientes inseguro al dar los datos de tu tarjeta de crédito o de débito”, dijo.

Sin embargo, ahora las tarjetas no son los únicos métodos para pagar compras en línea, también existe la opción de recibir un código de barras e ir a una tienda de conveniencia y realizar el pago en efectivo, sin dar los detalles de la tarjeta de débito o de crédito.

“Si no tienen la confianza en su primera experiencia de compra también pueden hacer una transferencia bancaria. (…) Me parece que hay muchas cosas por hacer, desde una revisión de los comercios a través de de buscadores en Internet, utilizar métodos de pago que permiten hacer pagos confiables sin dar los detalles de la tarjeta y si aún así no te sientes seguro, la otra alternativa es recibir referencias en redes sociales de estas compras”, destacó Leonardo Estrada.

Por otro lado, es importante que los comercios implementen una serie de procesos para garantizar a los usuarios que la compra que realizan, la introducción de datos bancarios y personales se cuidará y no representará un riesgo.

Por ejemplo, algunas Pymes que trabajan en la implementación de comercio electrónico están aplicando tecnologías anti fraudes para que el usuario realice transacciones de forma segura y a su vez, la misma empresa esté protegida. Esto se hace creando una identidad digital para el usuario con base en las compras que lleva a cabo, esto con la finalidad de que se sienta seguro, explicó.

Bóvedas digitales

Imagínate almacenar tus credenciales bancarias en la red, en la tienda digital donde comúnmente realizas compras sin que esto represente un riesgo. Recientemente Mastercard lanzó Click to Pay, una solución que permite a las tiendas de comercio electrónico y a los usuarios que realizan compras en línea guardar las credenciales bancarias de manera segura.

Al respecto, Irina Valassi, vicepresidente de productos digitales para Mastercard México y Centroamérica, detalló que Click to Pay funciona como una bóveda de seguridad donde a través de tokenización protege las credenciales bancarias.

La directiva de Mastercard, detalló que hay dos formas de darse de alta y obtener la protección si eres una persona que usa el comercio electrónico. Una es a través de la página de Mastercard y la otra es por medio de la primera experiencia de pago en los comercios que tienen habilitada esta solución.

“Una vez que te das de alta con unos pasos muy sencillos, donde registras los datos de tu tarjeta, correo electrónico y teléfono proteges tu información y ya no tendrás que ponerla en los comercios en los que haces compras, siempre y cuando el comercio tenga habilitada Click to Pay”, enfatizó Irina Valassi.

