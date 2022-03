Por Ley, todos los autos que circulan en la Ciudad de México deben contar con un seguro que los respalde ante cualquier eventualidad, sin embargo, no todos cumplen con este requisito. De acuerdo con la Estadística Mensual de Vehículos de Motor Registrados en Circulación del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), a noviembre del 2021, el total del parque vehicular en México era de 33 millones 656,832 unidades particulares, de los cuales se estima que solo una tercera parte cuenta con la protección de un seguro contra riesgo.

Cabe señalar que de no contar con dicha cobertura, el conductor puede ser acreedor con una multa equivalente a 20, 30 o 40 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente. Álvaro Madrigal, director y cofundador de Mi Compa Seguros, indicó que de las principales causas por las cuales el mexicano no tienen asegurado su auto es porque no cuentan con una tarjeta bancaria que los respalde, lo que le impide llevar a cabo la compra de su póliza.

“Nos percatamos que siete de cada 10 coches en México no tienen seguro, y buscando las razones del por qué, nos dimos cuenta que solo 34% de la población cuenta con una tarjeta de crédito, y que solo 47% posee una de débito asociada a una cuenta bancaria”, enfatizó durante la presentación de la plataforma. De acuerdo con Madrigal, a través de Mi Compa Seguros se busca llegar a ese público que aunque está consiente de la necesidad de contratar con una cobertura para su automóvil no está bancarizado o simplemente prefiere pagar en efectivo. Actualmente la plataforma Mi Compa cuenta con el respaldo de Quálitas, GNP, La Latino Seguros, Seguros Atlas, Ana Seguros, Axa y Chubb.

¿Cómo funciona?

“Lo que la plataforma hace es diseñar junto con las principales aseguradoras una póliza para que esa la población que no tiene tarjeta de crédito o tarjeta de débito, pueda contratar una póliza de auto aun cuando su pago sea en efectivo” explica Madrigal.

A través de Mi Compa Seguros cualquier persona puede solicitar la cotización de su auto, el primer contacto se hace a través de un chatbot llamado “Pamela” quien con un lenguaje coloquial solicita los primeros datos de la unidad para cotizar las diferentes tipos de cobertura que tienen, con las distintas aseguradoras con quien tienen convenio.

“Nos dimos cuenta que todo el mercado masivo potencial está en redes sociales, lo que hicimos fue que vía Messenger o Whatsapp no sacamos al cliente del canal, toda la transacción que hacemos es en redes sociales, Pamela está basada en machine learning”

Como bróker Mi Compa Seguro ofrece las siguientes pólizas:

Más Chida: Cubre asistencia en viajes (grúa, gas, cambio de llanta), daños a terceros (si chocas tienes hasta 2 millones de cobertura), ayuda de abogados y gastos médicos.

Medio Cachete: Además de lo que se cubre con la “Más chida”, se ofrece cobertura por robo total (pagas el 10% del costo del auto).

Perrona: Es un seguro con cobertura más amplia, que además de lo que se mencionó anteriormente con la Más Chida y Medio Cachete, también te cubre los daños a tu auto (solo pagas el 5% de deducible).

“Somos representantes de muchas aseguradoras cuyo objetivo es ofrecer seguros para autos sin importar el modelo o si son legalizados. Ofrecemos servicio en todo el país”.

Lo más novedoso que tiene está aseguradora es que una vez que decides el tipo de póliza a contratar, lo pagos se pueden hacer mensualmente en un Oxxo con un numero de referencia que te hacen llegar previamente y a través de mensajes te recuerdan tus fechas de pago.

El directivo de Mi Compa agregó que actualmente cuentan con 3,000 clientes activos pagando mes a mes, de los cuales esperan llegar a100,000 durante el 2022.

alba.servin@eleconomista.mx