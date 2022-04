La temporada de Semana Santa es una de las épocas en donde las autopistas registran más afluencia, pues la mayoría de los mexicanos tienen algunos días de descanso y este 2022, en el que poco a poco se han ido retomando las actividades tras la pandemia, no será la excepción.

Antes del Covid-19, durante esta temporada la afluencia en las autopistas mexicanas aumentaba considerablemente, tan solo en el 2018 y el 2019, se registraban salidas y entradas de la Ciudad de México de hasta 50 automóviles por minuto, pero así como aumentan los traslados en carreteras, también aumenta el número de incidentes o percances dentro de ellas.

Por ello es importante que las personas que viajan tengan asegurado su auto, de hecho, desde 2019 es obligatorio que todos los vehículos que circulen por carretera tengan un seguro de responsabilidad civil.

Al transitar en carreteras mexicanas de la administración de Caminos y Puentes Federales (Capufe), usted tiene derecho a un seguro y aquí le diremos todo lo que tiene que saber al respecto.

Los automovilistas que utilizan autopistas a cargo de Capufe pueden acceder a la protección del Seguro de Usuario de Caminos y Puentes Federales, también conocido como Responsabilidad Civil por Daños a Terceros.

Además, según información del organismo, el seguro también aplica para todas aquellas personas que ingresen a los distribuidores viales de acceso o salida, derecho de vía y/o gasas de las autopistas y/o puentes de cobro administrados por Capufe.

¿Qué cubre el seguro?

El Seguro de Usuario de CAPUFE tiene dos coberturas de las que se puede hacer uso a través de la aseguradora GNP Seguros, pero es importante consultar la póliza vigente en el portal de Capufe, ya que las coberturas pueden variar según dicha póliza.

La primera cobertura es la de Responsabilidad Civil Autopista (RCA), que ampara los daños a terceros en bienes o personas cuando la responsabilidad directa de un percance es de la autopista.

Esto quiere decir que si usted sufre un accidente ocasionado por baches, objetos en el camino, deslaves, sustancias derramadas en el pavimento, percances ocasionados por animales en el camino, entre otros, puede hacer uso de esta cobertura.

En este caso, el seguro cubre la reparación del vehículo que sufrió daños bajo las condiciones descritas, gastos médicos de los pasajeros del vehículo, gastos funerarios y reparación de cristales.

Es importante señalar que la reparación de cristales por impacto de piedras o caída de barreras solo es válida en tramos en reparación y se aplica un deducible de 25% del valor del cristal.

Por otro lado, existe la cobertura Responsabilidad Civil Usuario (RCU), que cubre los daños a terceros en sus bienes o personas cuando son ocasionados por un usuario de la autopista.

Esta cobertura se maneja al exceso de la póliza particular que tenga contratada el usuario responsable, es decir, primero se deberá agotar la suma asegurada del automóvil responsable y después entrará la cobertura RCU.

Con esto, el seguro se hará responsable de los daños causados a la infraestructura de la autopista, afectaciones causadas a otros vehículos, gastos médicos y gastos funerarios.

La cobertura RCU no se hace responsable de los daños producidos la unidad responsable del percance y los vehículos que no cuenten con un seguro particular deberán pagar un deducible de 7,000 pesos al momento.

Cabe mencionar que el Seguro de Usuario tiene exclusiones como conducir bajo los efectos del alcohol, alguna droga o cuando se compruebe que el conductor manejaba a exceso de velocidad en el momento del percance.

¿Qué debo hacer en caso de accidente?

En caso sufrir un siniestro dentro de las autopistas operadas por Capufe, el organismo recomienda, primeramente, conservar la calma, si es posible debe estacionar el automóvil en la zona de acotamiento y colocar señalamientos.

Después deberá reportar el percance inmediatamente al número telefónico 074 o acercarse la caseta de cobro más cercana y Capufe contactará al ajustador más cercano para solicitar su atención y asesoría requerida.

Le solicitarán algunos datos como nombre de la autopista, kilómetro aproximado en el que ocurrió su siniestro, sentido de circulación, alguna referencia del lugar, marca, modelo, color y placas de su vehículo; y el nombre y número telefónico de contacto de alguna persona en el lugar.

Guarde sus comprobantes de pago de las casetas de cobro que atravesó en el camino, porque es posible que se las soliciten para hacer válido el Seguro de Usuario.

Recuerde que lo primero es llegar a salvo su destino, por eso debe manejar con precaución y seguir las recomendaciones para un camino seguro.

jennifer.galindo@eleconomista.mx