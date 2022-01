Con el principal propósito de lograr que más personas tengan acceso a un mayor conocimiento sobre educación financiera, Peeptrade, Grupo Bolsa Mexicana de Valores y El Economista se unen en alianza para llevar cursos gratuitos a todos los mexicanos.

En el marco de la presentación de la alianza denominada “Por un México con educación financiera gratuita, de calidad y al alcance de todos”, Gerardo Aparicio, director de la Escuela de la Bolsa Mexicana de Valores, recordó que, aunque la educación financiera en el país ha avanzado, todavía hay un gran porcentaje de mexicanos que no tienen acceso a esta información, de tal manera que los cursos que se estarán ofreciendo irán dirigidos para toda la población sin importar que tengan conocimientos previos.

Por su parte, Giuseppe Sette, CEO de Toogle, coincide en la importancia de aprender sobre educación financiera e inversiones, “saber invertir es el ahorro de largo plazo, además de que te permite descubrir los mercados y poner tu dinero a trabajar”.

Asimismo, Juan Jose Mendoza, CEO de Peeptrade, recordó que la única manera de corregir la ignorancia en temas financieros es estudiando. “Lo que no se puede en este 2022 es que tengamos una población donde más del 50% no haya tomado un curso sobre finanzas, hoy existe la tecnología, el contenido, las herramientas, venimos trabajando en esto, y con los cursos ya no hay pretexto para que el 60% de la población no tenga una cuenta de ahorro para el retiro, no hay pretextos para que la gente siga invirtiendo en pagares que están por debajo de la tasa del gobierno “.

Alianza

De acuerdo con los especialistas, la alianza entre Peeptrade, Grupo BMV y El Economista consistirá en ofrecer cursos gratuitos digitales sobre finanzas personales, trading, inversiones y análisis fundamental a los cuales cualquier persona podrá acceder a través de la página alianzaeducativa.mx.

“Peeptrade estará aportado en la parte de la tecnología, la escuela de la BMV estará contribuyendo con sus cursos y ponentes profesionales, y El Economista estará colaborando en el alcance, hoy en día tenemos 8.6 millones de usuarios únicos al mes con lo cual podremos llegar a muchas personas”, explicó Arturo Hernandez, director de circulación de El Economista.

El CEO de Peeptrade agregó que adicionalmente a los cursos, también habrá webinars, tutoriales, se resolverán dudas y al final se entregará una constancia de participación con valor curricular.

Finalmente, Alejandra Marcos, directora de análisis y estrategia de Intercam, y quien también estará participando como ponente, señaló que el conocimiento es la base para tomar buenas decisiones, de ahí la importancia tomar estos cursos.

“Muchas veces hemos oído: es que le aposte a la bolsa. A ver señores aquí no es una apuesta es una cuestión de educación, es tratar de tomar la mejor decisión de inversión con base en el conocimiento de la empresa y en estos cursos damos la teoría básica que deben saber al momento de elegir una acción, el conocimiento es un escalón más para alcanzar las metas”, dijo.

Cursos

Finanzas personales

Trading 1

Inversiones 1

Análisis fundamental 1

