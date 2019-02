Cuando acude a un restaurante, cafetería o tienda de autoservicio, algunos brindan diferentes experiencias a sus clientes, entre estos beneficios se encuentran los cupones con descuentos y promociones para sus próximas visitas y consumos. Esto con el propósito de mantener la fidelidad con el consumidor. Con el aumento en el uso de la tecnología, estos cupones también han migrado a un esquema que le da la oportunidad de ocupar este tipo de promociones con tan sólo descargar una aplicación.

La ventaja de estas apps consiste en su practicidad ya que el canje se realiza de manera rápida a través del escaneo de un código QR, esto con un fin: evitar que la cuponera sufra algún tipo de daño o maltrato o extraviarla, esto trae consigo que algunos establecimientos la hagan inválida al momento que quiera utilizarla.

Otro de los factores que interviene en la facilidad de ocupar este tipo de apps es que a través de la geolocalización ubica en tiempo real los negocios cercanos que brinden promociones y descuentos a usuarios.

De acuerdo con José Aguirre Balza, CEO de la cuponera digital Cachin Cachin, este tipo de plataformas permite que tanto los anunciantes como los usuarios obtengan importantes beneficios.

“Los nuevos tiempos exigieron el cambio de modelo de negocio a lo digital. Los anunciantes se benefician al pagar una mínima cantidad anual por ofrecer sus productos y descuentos, mientras que los usuarios obtienen beneficios con tan sólo abrir la app. Es un ahorro importante para ambos”, dijo.

De qué van

Un aspecto a destacar es que en estas aplicaciones no existe algún costo por abrir una cuenta, además no solicitan información sensible que pueda ser propensa a algún tipo de robo de datos ya que con tan sólo vincular su cuenta de Facebook o correo electrónico puede acceder a los beneficios.

“En primera instancia el usuario no paga. A la hora que el usuario descarga la app no se le pide ningún dato, puede abrirla por medio de la vinculación de su cuenta de Facebook o bien por su correo electrónico. No hay manera de que se realice algún tipo de fraude”, añadió.

En cuanto al control del tráfico de información que genera el canje de cupones, el CEO de la plataforma aseguró que para evitar que el usuario tenga malas experiencias se debe contar con un control estricto con los anunciantes.

“Cada cupón cuenta con un código QR, el usuario lo presenta en el negocio y éste lo hace válido. Para esto, el anunciante obtiene los datos de los descuentos por los que se realizó el canje como hora, día y promoción aplicada, esto con el fin de que exista algún tipo de falla al momento de que haga válida una promoción con otro usuario”.

Todo un universo

Las cuponeras digitales tienen la característica de agrupar sus preferencias y ofrecerle los descuentos acorde a sus gustos, con esto también generará un ahorro en su bolsillo.

Entre las promociones que encontrará en las cuponeras se encuentran ofertas que van de 10 a 50% de descuento sobre su consumo total en cafeterías y restaurantes de las diferentes cadenas comerciales que existen en el país; también podrá tener descuentos en entradas al cine, por ejemplo, en una sede cuya entrada en pareja tiene un costo que asciende a 500 pesos, la cuponera le brinda un descuento de 44%, para que usted solamente pague 279 pesos.

Fidelidad que se traduce en diversión

Al ocupar su smartphone para hacer válidas las cuponeras digitales también tiene una parte divertida que consiste en que cada una de las apps contiene elementos que además de generar descuentos, también ofrecen experiencias que permiten aumentar la fidelidad de los usuarios con los negocios, lo que permite que tenga una forma de interactuar fuera de lo convencional.

“En el caso de Cachin Cachin, cuando bajas la app o la compartes, el usuario gana puntos y dentro de la plataforma hay un programa de recompensas para canjearlos. Hay premios que van desde electrodomésticos, juegos de mesa, drones, celulares. Este tipo de programas de recompensas nos ayuda a fidelizarlos. El usuario ahorra, pero también se divierte y gana premios. Esto motiva que los usuarios recomienden las cuponeras y se forme una red donde todos ganen”, dijo el CEO.

¿Restricciones?

En cuanto a las restricciones que tienen estas cuponeras digitales, el usuario tiene la ventaja de ocupar la app las veces que lo desee, sin embargo esto no exime que los cupones tengan fecha de vencimiento, por lo que antes de utilizar alguno, verifique cuándo expira.

“No existe restricción y ni siquiera hay algún tiempo establecido para que use la app, el usuario lo canjea cuando decida. Cualquier persona puede descargar y utilizar estas cuponeras, sin embargo el anunciante publica la validez de cada una de las promociones que otorga a los usuarios, puede ser una vez por semana, no acumulable, que incluya o no servicio a domicilio”, destacó Aguirre.

Sin límites

Ya sea por App Store o Play Store puede descargar cuponeras como Cachin Cachin, Groupon, Ofertia, Tiendeo, Cuponerapp o Dcoupon, le brindarán la oportunidad de obtener descuentos o promociones en cualquier parte del país con la ventaja de ocupar todas o la que mejor le convenga y así tener un ahorro para su bolsillo.