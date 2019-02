Cuando se empieza a trabajar, uno de los temas que más preocupa a las personas es que la empresa los dé de alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) para tener acceso a los servicios de salud que brindan.

Sin embargo, algo que pasa desapercibido por la mayoría, es que, al estar cotizando en alguno de estos organismos públicos, el trabajador también está aportando recursos para la pensión que recibirá cuando deje de trabajar.

Este dinero se descuenta mensualmente de su salario y es manejado por una administradora de fondos para el retiro (afore), la cual le cobra una comisión por invertir su dinero en los mercados financieros para darle a su ahorro un mayor valor, o bien, rendimiento.

“Si el trabajador por alguna razón no elige una afore es porque no sabe que la tiene, o bien, piensa que su empresa ya le escogió una, pero no ha firmado un contrato directo”, explicó Jorge Sánchez Tello, director de Investigación Aplicada de la Fundación de Estudios Financieros (Fundef).

La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) tiene registradas 19.3 millones de cuentas de trabajadores que hacen aportaciones a su afore, pero no han elegido una, ya sea porque desconocen que la tienen o por falta de interés.

¿Es usted uno de ellos?

Primero, es importante responder por qué debe saber un trabajador en qué afore está.

Sánchez Tello explicó que al saber esto, el trabajador podría conocer cómo va creciendo o reduciendo su ahorro para el retiro, a través del estado de cuenta que recibirá cada trimestre.

“Con dichos reportes, el trabajador puede conocer qué inversiones hace su afore para mejorar su ahorro pensionario, cuánta comisión le cobran e incluso si su patrón está haciendo las aportaciones de acuerdo con su salario”, comentó.

Es decir, en el estado de cuenta que dan las afores se puede observar si el empleador registró al trabajador con su salario real o con el mínimo.

Dicho lo anterior, para iniciar con la búsqueda de su afore, usted debe tener a la mano su Número de Seguridad Social (NSS). Si no sabe cuál es, en esta página del IMSS se la podrán otorgar (https://goo.gl/trfjnS). Sólo necesita su CURP y un correo electrónico.

Una vez que ya tenga su NSS, deberá ir a la siguiente página de Internet e-SAR (https://goo.gl/RcwfMJ). Ahí deberá proporcionar su NSS y un correo electrónico, donde se le enviará la información requerida.

¿Cómo debo evaluar la afore en la que estoy?

De acuerdo con información de la Consar, para elegir la mejor afore debe considerar tres factores: Índice de Rendimiento Neto (IRN), comisiones y servicios. Dicha información la encuentra en este link (https://goo.gl/KeK5xp)

“Se estima que elegir una afore con altos rendimientos y bajas comisiones en lugar de una afore con bajos rendimientos y altas comisiones puede suponer, en el largo plazo, una pensión 25 a 30% mayor o menor, respectivamente”, destacó la Consar.

Cuando entre a la página mencionada, deberá escoger la opción de rendimientos y ahí deberá ubicarse en las tablas de las siefores de acuerdo con su edad. Dichas tablas están ordenadas de mayor rendimiento neto a menor rendimiento neto. Usted podrá evaluar cuál le conviene.

Después, regrese al inicio de la página y elija la opción de comisiones. Se le mostrará qué afores cobran más, cuáles no y si ello corresponde al rendimiento que dan.

Un indicador que le puede ayudar a ver si es más alto o bajo es el promedio que se cobra entre las 10 afores, el cual es de 0.98 por ciento.

Finalmente, deberá evaluar la calificación que tienen las afores en los servicios que brindan. En la misma página elija la opción de servicio y le aparecerá el Medidor de Atributos y Servicios de las AFORE (+MAS AFORE), donde podrá analizar qué afore tiene el mayor número de estrellas con respecto a calidad y servicios.

¿Cómo busco mi afore o cómo me puedo cambiar?

Si usted está conforme con la afore en la que se encuentra, lo siguiente que tiene que hacer para firmar un contrato es contactarla. Para ello, le proporcionamos este link (https://goo.gl/Hka2tj) en dónde vienen los datos de todas las afores.

En caso de que prefiera elegir otra afore, en el link mencionado usted podrá encontrar los datos de la afore que más le haya gustado. Al llamar, podrá solicitar que un agente promotor lo visite a su casa o trabajo para que le brinde mayor información sobre la afore.

El cambio de afore es gratuito. El agente le pedirá diversos documentos personales como una identificación oficial, comprobante de domicilio. También le tomará una foto, sus huellas digitales y grabará su voz. Esta información será agregada a su expediente electrónico.

Recuerde que estar al pendiente de su afore le permite conocer si va en el camino correcto para recibir la pensión que desee cuando se jubile ¡No deje pasar más tiempo y elija una afore!

