Planear el uso del dinero que se gana quincenal o mensualmente permite a las personas y familias identificar gastos innecesarios que lastiman los ingresos, ordenar y planificar las compras, además de identificar la capacidad de ahorro que tienen.

Las personas que en México llevan a cabo una planeación de sus ingresos sobre sus gastos son pocas. No la realizan porque viven al día, ganan poco o porque todo lo registran en la mente.

Son varias las razones que se pueden encontrar para no hacerlo, pero el efecto que tiene en las finanzas de las personas y del hogar son importantes pues a través de esta acción se verifica y se descubre qué tan buen uso se le da al dinero.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2021, el 22.5% de las personas en el país lleva un presupuesto o registro de sus ingresos o gastos. Las mujeres tienen un porcentaje más alto respecto a los hombres en llevar una planeación o registro de sus ingresos, con 22.9% que se compara con 22% de los hombres.

Un presupuesto es la planeación de los ingresos que se perciben y los gastos que se realizan con ese dinero. Es establecer dentro de un documento físico o digital lo que se gana y en qué se gastará.

Tiene diversas utilidades, por un lado, sirve como diagnóstico para revisar en qué se va el dinero que se percibe en la quincena o al mes.

Es decir, sirve para identificar cuántos gastos hormiga tienes, que son esas compras “pequeñas”, “baratas” que se realizan y que parecerían que no impactan económicamente, pero sí lo hacen y pueden ser desde dulces, refrescos, cigarros, comida chatarra, compras por catálogo, entre otros. Al identificar cuánto gastas en esas cuestiones podrás hacer una reducción de ellas y optimizar mejor el dinero.

Por otro lado, sirve para planear los gastos que se realicen durante los quince días después del pago, o semana, mes.

Por ejemplo, dentro del presupuesto es importante anotar todas las percepciones que obtenemos, desde ingresos fijos a variables. Es decir, el salario fijo y si de vez en cuando se realizan actividades que nos generen dinero.

Después de esto se escriben los gastos fijos que hacen a la quincena. Se coloca el salario quincenal o mensual y en paralelo se anotan los gastos fijos que se realizan en ese periodo, que son los más importantes y que se tienen que hacer sí o sí, como luz, agua, teléfono, internet, servicios streaming, despensa, transporte, renta.

Posteriormente, se escriben los gastos variables, que pueden ser entretenimiento, estilo de vida, comidas los fines de semana, cine.

Al final se sumará toda esta cantidad y te arrojará el total de gastos sobre tus ingresos, podrás ver que quizá asignas mucho dinero a ciertas cosas que tal vez no son tan importantes o que son gastos hormiga y entonces podrás realizar un ajuste en cómo distribuyes el dinero que ganas. Definir qué productos o servicios puedes adquirir en una quincena y qué en otra.

Otra finalidad del presupuesto es que te ayuda a identificar tu capacidad de ahorro, si el resultado de la resta de ingresos y gastos es positivo, es decir, te sobra dinero al mes podrás crear una meta de ahorro para darle un fin a ese dinero.

Ahorro, otro rubro

Si la resta es negativa, significa que deberás realizar modificaciones en cómo gastas para incluir dentro del presupuesto el rubro del ahorro.

Se recomienda que no lo dejes al final, que no ahorres el dinero que te sobra, al contrario que lo incluyas como un concepto más de gasto en la planeación mensual, de esta manera lo tendrás presupuestado y no usarás ese dinero para otro fin.

El presupuesto se puede realizar en cualquier hoja en blanco, en excel o también existen plataformas gratuitas que te ayudan a realizarlo.

En la página de la Condusef existe un apartado llamado Planificador de Presupuesto Personal y Familiar al que cualquier persona puede acceder y realizar su planeación mensual o anual, al final arroja si con lo que gastas tienes capacidad de ahorro y, posteriormente, te enlaza al simulador de productos de ahorro donde puedes revisar qué opción te conviene más para “guardar” tu dinero.

Si no te convence la plataforma web de la Condusef, puedes descargarla en el celular y desde ahí comenzar a administrar tus finanzas. Además de la Comisión existen otras aplicaciones móviles que puedes usar para este fin, por ejemplo, Gestor de gastos, ingresos y presupuesto; Controlar gastos, Presupuesto Rápido.

Antes de descargar cualquier app se recomienda leer las reseñas y ver qué tan funcional es, si tiene fallas o inconvenientes en su uso.

yuridia.torres@eleconomista.mx