¿Te preocupa el medio ambiente y además quieres ahorrar dinero? Los calentadores solares en casa podrían ser la opción que necesitas para cuidar el medio ambiente, ya que reduce la emisión de dióxido de carbono (CO2)y, además, ahorras dinero al dejar de consumir gas.

Los hogares sustentables cada día toman más relevancia, debido a que más y más personas se preocupan por el impacto negativo en el medio ambiente que ocasionan sus actividades y lo que consumen.

Por ello, el instalar un calentador solar es un gran paso para aportar un granito de arena al ambiente, ya que en promedio se reduce hasta media tonelada de emisión de dióxido de carbono al año.

Un calentador solar es un dispositivo que se compone de un una base o estructura de soporte, un termotanque y un colector solar, con el que se aprovecha la luz del sol para calentar un fluido, en este caso el agua, la cual puede alcanzar hasta 100 grados centígrados, dependiendo de las condiciones climáticas y la presión del agua.

Con esto, dejarás de necesitar gas para calentar el agua de tu casa, por lo que el ahorro se verá reflejado a largo plazo al dejar de gastar periódicamente en este combustible fósil, pues para obtener un calentador solar tienes que hacer una única inversión.

¿Por qué conviene usarlos?

Además de reducir la emisión de dióxido de carbono, los calentadores solares tienen una durabilidad de 15 a 20 años, por lo que el dejar de consumir Gas LP representa un importante ahorro en la economía familiar de quienes optan por aprovechar la radiación solar con este tipo de calentadores.

La Comisión Reguladora de Energía (CRE), dio a conocer que el precio máximo aplicable de gas LP en la Ciudad de México, con vigencia del 20 al 26 de febrero, es de 22.58 pesos por kilo, lo que se resume en un precio máximo de 451.60 pesos por un cilindro de 20 kilos y 677.40 por uno de 30.

Con esta información, considerando que en promedio un cilindro dura alrededor de un mes, una familia podría estar gastando al año aproximadamente 6,000 pesos en gas, esto si el precio se mantiene en ese rango.

Por su parte, los calentadores solares, además de tener una gran durabilidad, solo requieren mantenimiento cada seis meses, además de que su rango de precios se ubica entre 5,000 y 30,000 pesos, aproximadamente.

¿Cómo elegir un buen calentador solar?

Los expertos recomiendan tomar en cuenta el ahorro que podemos tener, pero también cuáles son las necesidades de la familia y las condiciones del hogar.

Por ello, es recomendable asesorarse con un especialista que pueda ayudarnos a elegir la mejor opción.

Además, se debe tomar en cuenta que el dispositivo que compremos tenga certificaciones, pues muchas veces el material con el que está hecho no es el mejor, por lo que no tiene un buen rendimiento y no soportar las condiciones climáticas y puede terminar por romperse.

El material también tendrá que ver en el precio, además dependerá del tipo de calentador y las condiciones del hogar, pues no es lo mismo una casa de tres pisos que un pequeño departamento, por lo que debes buscar la opción que más te convenga y satisfaga tus necesidades.

Acuda con un experto

Un especialista te podrá ayudar a buscar un calentador eficaz para tu hogar, pues existen distintos tipos de calentadores que puedes escoger y que se ajuste más a tu bolsillo.

El calentador solar de tubos es la opción más común y la más económica, funciona mediante recolectores de radiación solar dentro de tubos de cristal al vacío, que transmiten el calor al cilindro que almacena agua.

El costo de este tipo de calentadores y su eficacia dependen de la cantidad de tubos que contenga, puede ir desde un aparato de ocho tubos que cuesta unos 5,000 pesos, a uno de 30 tubos que cuesta aproximadamente 25,000 pesos, dependiendo de cada marca.

Por otra parte, existe la opción de un calentador de paneles solares, que salieron a la venta hace pocos años. Utilizan tecnología fototérmica, por lo que su costo suele ser más elevado.

De igual forma, existen otro tipo de calentadores como los calentadores planos, que pueden ir con una cubierta de vidrio o sin cubierta, y calientan el agua a través de una placa captadora en el interior.

valores@eleconomista.mx