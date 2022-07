La pandemia no ha terminado y México enfrenta una quinta ola de contagios de Covid-19 y si bien los casos graves de hospitalizaciones son bajos, hay camas disponibles y los fallecimientos por esta enfermedad son menores, hay que prever las cuestiones monetarias que causa el padecimiento.

Las vacunas han permitido que los efectos de Covid-19 no sean graves, sin embargo, es una enfermedad que deja secuelas en el organismo de quienes la padecen. Quizá el periodo de contagio sea leve en síntomas y también en los gastos para la atención de éstos, pero se recomienda que las personas que se hayan contagiado se realicen un chequeo post Covid para identificar el daño que el virus causó y detectar posibles daños subsecuentes.

Con la pandemia muchas personas se dieron cuenta de la importancia de tener protección financiera para atender temas de salud, puede ser desde un seguro de gastos médicos hasta un fondo para emergencias médicas.

Según datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) los gastos médicos que genera el Covid-19 en promedio rondan los 522,000 pesos, pero a esta cantidad habría que sumarle las erogaciones que se deben realizar después de la etapa de contagio.

¿Cuánto cuesta el post Covid?

De acuerdo con unas revisiones realizadas a los costos que ofrecen diversas empresas, como Salud Digna, Dalinde, Chopo, Hospital Ángeles y otros centros médicos u hospitales el check up Post Covid puede costar desde 500 hasta 11,100 pesos.

Estas revisiones consisten en: tomografía de tórax, biometría hemática, química sanguínea de 24 o 42 elementos, electrocardiograma, entre otros y te ayudan a identificar cómo quedó tu organismo después de la enfermedad, si hubo daños en pulmones, sangre y el seguimiento que debes tener.

Fernando Carvajal Pla, Ceo de Midocoline, destacó que después de pasar la etapa de contagio de Covid-19 es importante seguir dos o tres consultas con el médico para identificar posibles secuelas y después de un mes realizarse el check up médico.

“En condiciones normales un post Covid debería ser relativamente económico si no tienes mayores secuelas y te sientes bien. Solo sugeriría un chequeo de vez en cuando con un médico, y que te den elementos para mejorar tu sistema inmunológico”, recomendó el representante de Midocoline.

De acuerdo con esta plataforma, algunos check up básicos rondan entre 500 pesos y 3,000 pesos, esto si no se manifiestan secuelas, pero si existen afectaciones en la salud derivadas por Covid-19 y se requieren fisioterapias, etc., los costos aumentan.

Para las personas que presentan el llamado Long Covid, que son grupos donde las secuelas son más evidentes y consecuentes la atención médica se eleva.

Cabe destacar que algunas compañías de seguros han informado que en los casos de nuevos asegurados en gastos médicos, que ya hayan padecido Covid-19, no cubrirán las secuelas que se manifiesten después a causa de un contagio previo.

Si ya tienes un seguro de este tipo y enfrentaste este padecimiento durante su vigencia, las secuelas estarán cubiertas si continuas con él.

Actualmente se estima que existen alrededor de 11.3 millones de personas con un seguro que les dará protección financiera en caso de enfrentar un tema de salud.

¿Cuánto cuesta la enfermedad?

Los casos graves de Covid-19 son caros. De acuerdo con la AMIS, el internamiento hospitalario a causa de esta enfermedad ronda en los 599,397 pesos, si se ingresa cuidados intensivos sube a 1.3 millones de pesos, mientras que los casos de intubamiento pueden llegar a 3.5 millones de pesos.

Algunos casos ambulatorios, pero con síntomas fuertes cuestan hasta 28,740 pesos.

¿Qué protección financiera puedes tener?

Si temes enfermarte y enfrentar síntomas graves o te preocupan las secuelas que el Covid-19 ha dejado y estar sin dinero, puedes revisar qué tipo de protección financiera tener.

Por ejemplo, están los seguros de salud, que cubren cuestiones de prevención, consultas, laboratorios o descuentos en todo esto, también hay seguros de gastos médicos que tienen cobertura para cuestiones de mayor impacto.

Si se te complican la adquisición de estos productos, puedes armar un fondo de ahorro para cuestiones médicas. Establecer una meta o cantidad de dinero para acumular, la cual brinde seguridad de que al enfrentar una cuestión médica se tendrá dinero para atender los gastos de ésta.

