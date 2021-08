Una de las quejas más habituales de los usuarios financieros es la llamada de operadores de call centers para ofrecer una tarjeta o un préstamo. Si le ha tocado recibir este tipo de ofertas, quizá se haya preguntado qué tan confiable y seguro es adquirir este tipo de productos a distancia a través de una llamada.

Al recibir este tipo de ofrecimientos, ya sea de manera telefónica o digital, suele ser difícil cerciorarse si la llamada proviene efectivamente del banco o se trata de un fraude, además debe comprobar qué tanta información previa se tiene del producto antes de decidir si lo contrata o no.

Especialistas financieros consultados en la materia señalaron que cuando el ofrecimiento del producto viene directamente del banco existen algunos puntos que se deben considerar si es que desea contratar el plástico. De lo contrario, se puede tratar de un fraude y lo mejor es rechazar la llamada.

Adicionalmente, antes de que le ofrezcan cualquier tipo de plástico, es necesario comparar el producto similar con otras instituciones bancarias, así como revisar su capacidad de pago e ingresos para saber si está en condiciones crediticias de aceptar una tarjeta.

Joel Cortés, director de la plataforma financiera Kardmatch, consideró que contratar un plástico a través de una llamada telefónica no es el medio adecuado para contratar este tipo de productos; además de que en ocasiones se trata de call centers contratados por los bancos para promover un producto en particular que no necesariamente se adapta a las necesidades de cada cliente.

“No es la mejor manera de hacerse de una tarjeta de crédito, el usuario no está haciendo el proceso, sino que la empresa lo está contactando con un producto cualquiera que quieren colocar. En ocasiones no se trata del producto adecuado, convencen al cliente con ganchos que muchas veces no son ciertos y también se corre el riesgo en una cuestión de seguridad”, alertó en entrevista.

Cuando la oferta es de un banco

En ocasiones las instituciones bancarias son quienes ofrecen estos plásticos a sus usuarios, también conocidos como oferta de mejora de producto, debido a su buen historial crediticio o por estar al corriente con sus pagos. Regularmente estos ofrecimientos llegan por correo electrónico, aunque también de manera telefónica.

A decir del director de Kardmatch, en este tipo de situaciones lo mejor es corroborar esa información con el banco para validar los datos y confirmar que el producto que le ofrecen es específicamente para el cliente. Esto lo podrá hacer al marcar a los números de atención a clientes de su entidad financiera o al acudir a la sucursal más cercana a su domicilio.

Incluso, la recomendación es escuchar la oferta para ver si en verdad es atractiva y se adapta a las necesidades del cliente; si es así, hacer la contratación con la institución financiera.

A su vez, Gersón León Valencia, business development manager de la comparadora de productos financieros Rastreator.mx, explicó que entre los datos que puede solicitar al operador telefónico para conocer más sobre el producto se encuentran la tasa de interés, costos totales y comisiones.

Agregó que gracias a las nuevas tecnologías el modelo de negocio de los bancos ha cambiado: hace 10 años era común este tipo de llamadas por parte de los call centers pero ahora la colocación de productos y servicios se hace de manera digital a través de apps móviles.

“Los bancos ahora ofrecen a los usuarios ofertas y productos a través de las aplicaciones móviles o por correo electrónico de manera personalizada. Cada vez que entra a la aplicación de su banco le ofrecen algún crédito preautorizado. El modelo de negocios de los bancos ha cambiado, ya no usan estas llamadas”, afirmó.

Si le marcan de un call center

En caso de que la llamada provenga de los famosos call centers, los expertos coincidieron en que puede tratarse de un fraude en donde los criminales obtienen los datos personales para cometer delitos. En esos casos lo mejor es no tomar esas llamadas y colgar.

“Si le ofrecen una tarjeta y el usuario no tiene una relación con ese banco, le dice que ya revisaron su Buró de Crédito y que es candidato para tener un producto financiera, ese podría ser una señal clara de fraude”, alertó el ejecutivo de Rastreator.

Si se quiere una tarjeta, lo mejor es que el cliente sea quien analice y busque cuál es el mejor plástico en el mercado que se adapte a las necesidades de su bolsillo.

