Las joyas, relojes o los artículos electrónicos no son los únicos objetos que se pueden empeñar en caso de una emergencia económica para obtener un poco de liquidez y salir del apuro, su automóvil también sirve como prenda y así obtener un préstamo prendario, de acuerdo con el valor del vehículo.

Camionetas, autos y motocicletas, nuevos o seminuevos, con o sin abolladuras, cualquier vehículo se puede ofrecer como prenda en las diferentes casas de empeño. Si decide empeñar su auto, es necesario comparar y revisar las condiciones que le ofrece cada establecimiento, no sólo por las tasas de interés o comisiones, también por el estado, modelo y tipo de vehículo que planea dejar en garantía y la cantidad que le pueden prestar por ello.

Aunque varía entre cada casa de empeño, por lo general los principales requisitos a cumplir para que el vehículo pueda ser aceptado como prenda, es que tenga una antigüedad máxima de 10 años, que los documentos que acreditan la propiedad estén actualizados, así como tener en orden todos los trámites vehiculares como la tarjeta de circulación vigente, las verificaciones y Tenencias, explicó Luis Enrique Padilla, director de Operación Prendaria de Nacional Monte de Piedad.

Los automóviles no son los únicos que se pueden empeñar, también se puede hacer lo mismo con motocicletas, camionetas y equipo pesado, autos con daños e inclusive, legalizados, pero dependerá de cada establecimiento.

De manera general, las casas de empeño ofrecen dos modalidades en este tipo de empeño: se puede dejar el auto en resguardo del establecimiento, o bien, sin resguardo, que es cuando el cliente conserva el uso y goce de la unidad aun estando como garantía del préstamo. Este último es de las más demandado por los usuarios.

“¿Qué ventaja tiene? Tiene la opción que no debe dejar su vehículo, a diferencia de otra operación de empeño, en donde la prenda se queda en custodia de la institución de préstamo. En este caso el cliente se puede llevar el auto y lo puede seguir manejando”, aseguró Padilla.

En caso de dejarlo sin resguardo, se le coloca un GPS al vehículo, pero depende de cada institución si cobra o no por su instalación.

Respecto a la cantidad del préstamo a otorgarse por el valor del vehículo, el directivo explicó que se llega a prestar hasta 70% del valor del auto, tomando como referencia el valor actual y las condiciones del vehículo. Agregó que el préstamo promedio es de 80,000 pesos, pero el rango es entre 30,000 y 1 millón de pesos.

Revise costos y comisiones

Como cualquier otro producto financiero, revise las comisiones y cobros adicionales que pueden cobrarle, por ejemplo, una comisión por dejar el automóvil en resguardo de la casa prendaria, el pago de un seguro contra robo en caso de llevarse su auto, además de los intereses ordinarios por el préstamo otorgado.

“Mi recomendación es revisar el Costo Anual Total (CAT), porque ese te da una idea de quién es el que te está cobrando menos”, detalló Padilla.

Una ventaja de este tipo de préstamos es que no requieren de verificación de historial crediticio, ya que el auto funge como garantía, y si no se paga el financiamiento, tampoco hay afectación crediticia, ya que no se genera ningún reporte o marca negativa. Sin embargo, si el cliente se atrasa o incumple con los pagos, la casa de empeños mantiene el auto como garantía y se podría quedar con él.

Otra más, es que este tipo de financiamientos son relativamente más rápidos que acudir a cualquier otra institución financiera a pedir un préstamo, ya que este tipo de comercios de empeño resuelven entre tres y 48 horas, según la modalidad que elija; así como el modelo y las condiciones del vehículo.

¿Y si tiene abolladuras?

Si piensa empeñar su vehículo, no es necesario que esté en perfectas condiciones, puede tener pequeños daños o abolladuras, pero eso dependerá de cada establecimiento y sus requisitos para aceptarlo.

“Si el vehículo tiene pequeños daños, el coche tendrá una depreciación más acelerada que otro similar en diferentes condiciones. Los peritos evaluadores descuentan un porcentaje sobre el costo de las reparaciones estimadas”, indicó el directivo de Nacional Monte de Piedad.

