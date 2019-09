Comprar una vivienda es una de las mayores inversiones que una persona puede hacer en su vida, en su mayoría la única, y representa la formación de un patrimonio.

Existen diferentes factores que pueden influir en la decisión de compra de una casa, como lo es el precio del mercado inmobiliario, la etapa de la vida y por supuesto la estabilidad financiera.

Al tomar en cuenta que así como cambian las estaciones del año, también lo hacen las condiciones bajo las que los inmuebles son puestos en venta, elegir el mejor momento del año para comprar una casa es un detalle que podría cambiar radicalmente su experiencia de búsqueda y elección final.

Todos buscamos el hogar ideal, por lo que, si necesita ayuda para determinar el mejor tipo de casa, el portal inmobiliario Vivanuncios, compartió algunos aspectos a tomar en cuenta para iniciar la búsqueda de su nuevo hogar.

Para que tome una buena decisión, el portal enlistó, de acuerdo a las épocas del año, cuál es la mejor temporada para comprar una casa.

En el caso de la primavera, la premisa que la inmobiliaria agrega a esta temporada es que “hay más ofertas”.

“Cuando empieza esta temporada es el momento en el que muchas inmobiliarias aprovechan para ofertar sus casas, realizando eventos como visitas personalizadas y open houses”.

Estas dos técnicas, indicó Vivanuncios, aumentan el interés de las personas que desean comprar una casa, por lo que la demanda de propiedades sube y puede ser que los precios bajen o que encuentre promociones en cuanto a adquisición y pago de créditos hipotecarios.

Durante el verano, señala, encontrará ofertas escasas, ya que debido a que las personas cuentan con más tiempo libre, en esta época, las empresas también organizan eventos para promocionar sus propiedades, pero a pesar de contar con varias opciones, es posible que no pueda obtener todos los beneficios que como comprador merece.

“Muchas inmobiliarias toman descansos en esta época del año, por lo que algunos procesos relacionados con servicio a clientes o resolución de dudas se alentan, y los tiempos de aprobación de créditos hipotecarios duran más”, refirió el portal inmobiliario.

En otoño, el factor determinante es que se busca recuperar las pérdidas, ya que pasada la derrama económica del verano, las inmobiliarias suelen hacer ajustes a sus casas y prepararlas para el inicio de un nuevo periodo en el que las personas puedan invertir más y se pueda recuperar la pérdida en ventas generada por la estación pasada.

“Puede parecer que existan buenas ofertas en estos meses; sin embargo, debe tener cuidado en no caer en propuestas engañosas de créditos hipotecarios que no le beneficien a largo plazo y que puedan hacer que su economía no esté balanceada en los siguientes meses”, declaró.

Finalmente, de acuerdo con Vivanuncios, en invierno tiene una posibilidad de adquirir una vivienda, ya que el factor es que cuenta con solvencia económica comparada con las otras épocas del año.

Señala que a principios de invierno se cuenta con mayor capacidad de pago debido a las remuneraciones extra que recibe como trabajador (bonos y aguinaldos) o a los ahorros que juntó durante todo el año.

“Las vacaciones y adquisición de nuevas deudas para el año que se acerca parecen situaciones que pueden truncar la compra de una propiedad; sin embargo, aprovechar el invierno para comprar a un precio fijo es importante debido a que la inflación, los impuestos y los precios generalmente se elevan al llegar el nuevo año”, aseveró el portal inmobiliario.