Muchas veces postergamos actividades o trámites por diferentes situaciones o pretextos; desafortunadamente nadie tiene la vida comprada, por lo que, en ocasiones, estos trámites pueden quedarse en el limbo, como es el caso de una vivienda intestada, es decir, cuando una persona fallece y no deja testamento.

Hablar de herencias y testamentos siempre será un tema complicado; sin embargo, es necesario, ya que al involucrar trámites y gastos puede generar confusiones.

Es bien sabido que cuando una persona fallece debería dejar un testamento en el que reparte todos sus bienes a sus seres queridos y les otorga los derechos sobre sus propiedades.

No obstante, no todas las personas tienen la oportunidad de atestiguar su voluntad antes de fallecer o simplemente que la persona no haya dispuesto de todos sus bienes. Se ha preguntado, ¿qué sucede con los bienes de la persona que fallece cuando no existe un testamento? Si la persona era propietaria de una casa, al no existir un heredero, se convierte en una casa intestada.

¿Qué hacer?

De acuerdo con el portal inmobiliario Vivanuncios, cuando se presenta esta situación, la herencia de la casa es dispuesta por la ley, a lo cual se le denomina herencia o sucesión legítima.

“Por ley, las personas que tendrán derecho a heredar el inmueble serán los descendientes, ascendientes, el o la cónyuge y los parientes colaterales hasta el cuarto grado. Sin embargo, el derecho de la herencia se otorgará en orden de los parientes más cercanos a los más lejanos de la persona fallecida”, dijo Cecilia Furfaro, directora general de Vivanuncios.

En primer lugar, se encuentran los descendientes, es decir, los hijos del fallecido, y se repartirá en partes iguales en caso de ser más de uno. También puede heredarse a los nietos en el caso de que alguno de los hijos haya fallecido.

En segundo lugar, entendiéndose que no existen descendientes o que éstos no están interesados en la herencia, los ascendientes (padres o abuelos) serán los que tendrán el derecho a apropiarse del inmueble y se le deberá atribuir la mitad de la herencia al cónyuge (el viudo o viuda) en caso de existir. “Si no existieran descendientes ni ascendientes, la herencia legítima pasaría para este último”, expresó Furfaro.

Cuando no existan descendientes, ascendientes ni cónyuge de la persona fallecida, se deberán considerar los parientes de hasta cuarto grado, es decir, aquellos familiares que procedan de un tronco en común, como los hermanos, sobrinos, primos, primos hermanos, tíos abuelos y sobrinos-nietos.

Sin embargo, dentro del proceso si no se conociera el domicilio de los herederos y éstos estuvieran fuera del lugar del juicio, se mandarán publicar edictos en el lugar del juicio, en el del último domicilio del finado y en el de su nacimiento.

Los edictos se publican como una manera de ubicar a familiares con los que se ha perdido contacto.

Paso a paso

Si está en una situación en la que se encuentra dentro de las personas que cuentan con el derecho de heredar una propiedad intestada, lo primero que tendrá que hacer es acudir con un notario y solicitar un juicio de sucesión intestamentaria, en el cual se determinará su parte correspondiente de la herencia de acuerdo con la ley.

Al respecto, Furfaro advirtió que estos procesos son tardados, además de que constan de varias etapas, por lo que hay periodos de uno a dos años, o incluso más, en los que se realiza este proceso.

El primer paso que se debe hacer es realizar la denuncia de la herencia intestada.

“En esta primera etapa, los herederos interesados deberán levantar un acta solicitando su parte a heredar y presentar los documentos necesarios al notario o juez”, destacó la directora del portal inmobiliario.

El segundo paso consiste en realizar una declaratoria de herederos; en esta etapa se iniciará una investigación legal para comprobar que los interesados en heredar la propiedad intestada son parientes legítimos de la persona fallecida.

El tercer paso, a decir de la directora general de Vivanuncios, es hacer una designación de albacea, lo cual se lleva a cabo mediante el voto de los interesados en la herencia, por lo que se deberá designar a una persona que se encargue de vigilar el bien inmueble sometido a juicio y asegurarse de que ninguno de los herederos haga uso de la propiedad mientras se lleva a cabo el proceso de repartición de la herencia.

“El albacea será designado por el notario o juez, si los herederos interesados no pueden llegar a un acuerdo”, agregó.

El cuarto paso a realizar consiste en hacer el avalúo de la casa intestada, que se realiza al bien o bienes inmuebles de la persona fallecida para conocer el costo total de lo que se va a heredar.

Tome en cuenta que este tipo de procesos legales tiene costos que deberá cubrir, empezando por el juicio de sucesión intestamentaria, así como todos los gastos que se generen en el proceso, como los honorarios del notario, el avalúo de la propiedad intestada, el trámite del testamento y los costos de escrituración del inmueble.

De acuerdo con Metroscubicos.com, pese a que no hay una regla respecto a los costos del proceso, se considera que la sucesión puede representar alrededor de 10% del valor del patrimonio.

Finalmente, Furfaro dijo que la última etapa del proceso es la adjudicación de la herencia intestada.

“Ésta es la fase final donde el notario o juez determinará a los herederos que tienen derecho sobre la propiedad y declarará su parte correspondiente”, explicó.