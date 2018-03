La gran mayoría de los expertos en finanzas personales indica que tenemos que cargar con la responsabilidad de nuestros problemas financieros, ya que son resultado de las decisiones (gastos, solicitar créditos o no hacer un presupuesto) que hemos tomado durante muchos años; sin embargo, muchas personas no suelen darse cuenta del nivel de deuda que tienen; las olvidan y siguen con sus gastos, perdiendo de vista su ingreso mensual, lo que les traerá repercusiones.

Muestra de ello es que más de 35% de los mexicanos olvida, ha olvidado o no tiene cómo pagar préstamos personales, créditos o cualquier otra deuda que adquieren, según una encuesta del portal ComparaGuru.com.

Muchas veces trabajamos muy duro y sentimos que merecemos uno que otro lujo. El problema es cuando vivimos fuera de nuestra realidad. Tratando de mantenernos en un estatus, que muchas veces nos cuesta la salud, la tranquilidad emocional o hasta el matrimonio , comentó Gabriela Aguado, directora general y académica del Instituto de Finanzas Personales.

Asimismo, explicó que las decisiones financieras se suelen tomar desde el miedo a no pertenecer a un círculo social, familia o incluso laboral. Ante esto, aconsejó a las personas estar conscientes en qué gastan su dinero y de su ingreso mensual.

Según cifras de Resuelve tu Deuda, reparadora de crédito, una persona que se acerca a ellos llega con deuda, en promedio, de 136,000 pesos y con ingresos aproximados de 14,000 pesos, lo que significa que estos mexicanos estarían destinando 46% de su ingreso al pago de deuda, lo cual para los expertos es malo, ya que como máximo recomiendan ocupar 30 por ciento.

Empiezan las llamadas de cobranza y es ahí cuando las personas dicen: ‘Ay, tengo un problema financiero’. Pero tal vez el problema empezó meses atrás cuando su capacidad de pago estuvo sobreexcedida y no se dieron cuenta , explicó Kathy Quintero, representante de Resuelve tu Deuda.

Por su parte, la directora del Instituto de Finanzas Personales recomendó que lo primero que debe hacer una persona es elaborar un presupuesto, anotando todos los ingresos y todos los gastos. Evalué las causas del endeudamiento o problemas financieros.

Los gastos se dividen en tres, gastos fijos inamovibles (renta, transporte, servicios, seguros, escuelas, etcétera), gastos fijos movibles (salón de belleza, clases extras, regalos en general, etcétera) y gastos magia (cine, caprichos, gustos, viajes, etcétera) , aclaró.

Por otro lado, la vocera de la reparadora de crédito explicó que una de las causas por las que las personas están en deudas se debe a que no saben qué tipo de crédito tienen. No basta saber a qué banco le debes o cuánto tienes que pagar, sino la tasa de interés, el tiempo al que estás comprometido; si no tienes claridad sobre estos puntos, sin duda puedes llegar a perder el control y la magnitud de tu deuda con relación a tu ingreso .

Opciones para salir de problemas

Actualmente existen varias instituciones financieras que cuentan con el programa de consolidación de deuda, éste consiste en acercarse al banco que le ofrezca mejores condiciones de pago y que logre liquidar las deudas que adquirió en otras instituciones. Los plazos van desde los seis hasta los 48 meses.

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros recomienda que antes de consolidar sus deudas en una, se asegure de que la tasa de interés sea más baja que las de sus deudas por separado.

Otra figura que surge como alternativa para mitigarlas son las reparadoras de créditos. Para ser tomado en cuenta, según la vocera de Resuelve, es necesario que el deudor manifieste su incapacidad de cumplir con las condiciones pactadas y que tenga deseos de cumplir con su pago.

En teoría, la firma solicitará los documentos donde conste el valor de la deuda, hará una evaluación de los ingresos y gastos de cada cliente. Con base en la información se le determinará la cifra mensual que puede ahorrar, después la reparadora negociará con los acreedores y buscará una reducción de su deuda de hasta 80% y establecer un tiempo en el que se deberá liquidar el total.