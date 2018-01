Aunque nueve de cada 10 mexicanos quisiera adquirir una casa este año, 45% considera que tiene un sueldo insuficiente para poder hacerse de los recursos necesarios para la compra de un inmueble y para 65% serían accesibles viviendas de precios de 1 millón de pesos o menos.

Así lo dio a conocer la encuesta Intereses Inmobiliarios de los Mexicanos para 2018 del sitio de anuncios clasificados Vivanuncios, en la que las respuestas de 2,000 encuestados definieron una tendencia muy clara de las necesidades de la vivienda en el país: existe la intención de compra, pero no los recursos.

A decir de Karim Goudiaby, CEO de la plataforma, uno de los principales factores que frenan la adquisición de vivienda son las adversas condiciones de los préstamos hipotecarios, aunadas a una caída en el poder adquisitivo de los mexicanos.

“Las condiciones de crédito no son fáciles en el país: aunque tenemos las mejores tasas fijas de los últimos años, siguen siendo altas, de alrededor de 10 o 12% para pagar una vivienda a 20 o 30 años; es un pago importante en intereses bancarios, y, por supuesto, para tener este préstamo se debe tener ahorros suficientes para dar confianza a un banco”, refirió.

Estas condiciones llevan a los mexicanos a optar por vivienda de bajo costo o de interés social. De ahí que 41% de los encuestados —la mayoría— refiriera que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores es la principal institución a la que solicitarían un préstamo, seguida de los bancos (39%), el cofinanciamiento (12%) y el Fovissste (8 por ciento).

“En México todavía hay gente que busca vivienda de bajo costo, de interés social, ya que enganches de 10 o 20% representan una capacidad de ahorro mucho mayor de lo que la mayoría se puede permitir”, enfatizó Karim Goudiaby.

VISIÓN DE INVERSIÓN Y PATRIMONIO

La visión de creación de patrimonio y los bienes raíces como una opción de inversión están presentes en la intención de compra de los mexicanos cuando de inmuebles se trata.

Según la encuesta de Vivanuncios, el principal motivo para comprar una casa es la creación de un patrimonio (en 33% de los casos), seguido de “ya no querer pagar una renta” (19% de los encuestados), mientras que 16% considera los inmuebles como una buena opción de inversión.

Además, aunque 81% de los encuestados dijeron querer comprar una casa para vivir en ella, otras motivaciones se hacen presentes como la posibilidad de rentar el inmueble para obtener un ingreso extra (12% de los encuestados) e incluso rentarla para pagar la hipoteca (4% de los casos).

Esto sugiere que hay una mayor concientización de que una de las maneras más seguras de poder crear riqueza es a través de los bienes raíces, según Karim Goudiaby.

Sin embargo, de la proporción que no quiere invertir en bienes raíces, 69% basa su decisión en no tener los recursos suficientes debido al sueldo que percibe; 14% ya tiene vivienda propia y no le interesaría adquirir otra; 5% considera que los precios de los inmuebles han aumentado demasiado, lo que complica la compra, y 4% escogería invertir su dinero en un negocio.

En este sentido, el directivo de Vivanuncios enfatizó que “las condiciones de inflación y la baja de poder adquisitivo siempre impedirán un poco compras tan importantes como el de la vivienda. Pero siempre será un buen momento para comprar una casa (...) La posibilidad de crear un patrimonio, aunque sea larga y costosa, hasta ahora es la mejor manera de crear riqueza”.