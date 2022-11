¿Buscas devolver o cambiar una compra en línea? Así puedes hacerlo

¿No te gustó lo que compraste en línea durante El Buen Fin? ¿Llegó con fallas? ¿No es de tu medida? Puedes solicitar la devolución o reemplazo.

Terminó El Buen Fin y si fuiste de las personas que encontró alguna oferta en línea y decidió aprovecharla es importante que conozcas qué hacer cuando te llegue el producto que adquiriste y te das cuenta que no te gusta, no es lo que esperabas, no es tu talla o trae un desperfecto.

Hacer una devolución o reclamación en línea no es complicado. De hecho la política de reembolso o cambio puede ser hasta más sencilla que hacerla en tiendas físicas. En comercios en línea como Amazon, Mercado Libre, Walmart o en Coppel, las personas tienen hasta 30 días para solicitar una devolución, mientras que en tiendas online como Segunda Mano el tiempo es de 48 horas.

En estos comercios, que son líderes en ventas por Internet, se tiene que definir si lo que buscas es un reembolso o reemplazo y revisar las políticas de cada uno. Por ejemplo, hay algunos donde se no se hace devolución del dinero sólo de producto, o el esquema de devolución, empaque y entrega del artículo tiene ciertas especificaciones.

Sin embargo, en todos hay opciones para que tu experiencia al haber comprado en sus plataformas se culmine con éxito.

De acuerdo con Mercado Libre, cuando una persona compra un producto y no recibe lo que esperaba, tiene la opción de devolverlo y obtener el reintegro de su dinero. Puede realizar este proceso porque el producto llegó incompleto, roto, en una talla equivocada o porque simplemente se arrepintió de haber realizado la compra.

En Amazon, incluidos los productos de remates de almacén, pueden devolverse dentro de los 30 días posteriores a la fecha de entrega en la mayoría de los casos.

Esta plataforma hace la aclaración de que los productos deberán devolverse en el mismo estado en el que se recibieron.

“Cuando devuelves un producto, aceptas el reembolso y la forma en que éste se emite pueden variar de acuerdo con el estado del producto, el tiempo que lo tuviste y la forma en que se compró. Si devuelves un producto diferente o uno que esté en un estado diferente a como lo enviamos, no podremos procesar tu reembolso”, explica Amazon en su página.

Por su parte, en Walmart donde su tienda virtual ocupa la tercera posición en ventas bajo este esquema, tienes la opción de devolver el producto en tienda o por medio de paquetería.

En este comercio la devolución no aplica en todos los productos. Por ejemplo, no se puede regresar motos, cosméticos, oro, vinos y licores, perfumería, ropa y calzado que no cuente con etiquetas, por mencionar algunos.

¿A qué tienes derecho?

Si compraste un producto y por alguna razón decides que lo vas a regresar debes saber que tienes derechos que avalan este proceso.

De acuerdo la Ley Federal de Protección al Consumidor, en el artículo 53 parte II, los comercios deben permitir a a las personas hacer reclamaciones y devoluciones por medios similares a los utilizados para la venta, es decir, que si se compra en línea el proceso puede ser de la misma manera.

Para regresar un artículo o producto en línea es importante primero hacer la solicitud de reembolso o devolución dentro de la plataforma donde se compró el producto, revisar los términos y condiciones para este fin y analizar que se cumplan con ellos.

Después la plataforma te enviará una orden de envío para que desde alguna paquetería les mandes tu compra y ellos al recibirlo te reembolsan el dinero o cambian el articulo de la talla que deseas o sin desperfectos.

yuridia.torres@eleconomista.mx