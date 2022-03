Una tarjeta de crédito te da solvencia económica y es una aliada para tus finanzas personales. No es dinero extra ni es tuyo, es un préstamo que puedes usar para adquirir bienes o servicios y pagarlos después.

Actualmente existen fintech donde adquirir una tarjeta de crédito te puede llevar menos de 20 minutos, los requisitos son mínimos y en algunas de estas el tema del buró de crédito no es un problema.

Son la competencia de los bancos en este segmento. Conseguir una tarjeta de crédito con una institución bancaria es más tardado, a menos de que ya seas su cliente y que tengas cierto nivel de ingresos.

Gabriela Aguirre, financial coach de Coru, empresa de servicios financieros, explicó que existen tres elementos por los cuales el usuario prefiere una tarjeta de crédito con una fintech: originación, porque se tramita de forma totalmente digital; el costo de usarlas, ya que no cobran comisiones ni condicionan el uso de ésta, y la atención 24/7 al usuario desde teléfono, chat o correo electrónico.

La ventaja de las tarjetas que ofrecen las fintech como NU México, Stori, Rappicard, Vexi, Nanopay, es que sus plásticos no cobran anualidad ni comisiones. La desventaja es que los meses sin intereses no aplican en todos los comercios, sólo con los que tienen alianzas, y no acumulas puntos.

Para la contratación no te piden comprobantes de ingresos y se puede hacer en línea donde te asignan una tarjeta virtual, si quieres un plástico físico, lo solicitas ahí mismo y te lo envían a domicilio.

“A través de la tecnología, diseño de producto, pero sobre todo, enfoque en el cliente, buscamos ofrecer una experiencia más simple, transparente, y humana. Por ejemplo, puedes hacer la solicitud en Internet y terminarla en la app en cuestión de minutos, bloquear y desbloquear la tarjeta dentro de la app y crear tarjetas virtuales para compras en línea seguras”, explicó Emilio González, director general de Nu México.

Por su parte, en los bancos la acumulación de puntos es uno de los plus que ofrecen las tarjetas, por cada compra te dan cierto puntaje para que después puedas canjearlo por productos, viajes, entre otras cosas.

También la red de alianzas que las instituciones bancarias tienen con diversas empresas ayudan a que ofrezcan mayores promociones en compra de boletos para eventos, viajes, meses sin intereses, etc.

En las instituciones bancarias, la revisión del Buró de crédito es obligatoria, lo cual en vez de ser una desventaja, ayuda al usuario a mantener un historial crediticio saludable, pues se le presta con base en ello. Se trata de una línea de crédito a su medida, explicó Gabriela Aguirre, financial coach de Coru.

Existen tarjetas de crédito para todos los perfiles, los principiantes, que nunca han tenido una en su vida o los que ya tienen una y quieren otra para aprovechar promociones y los que tienen un mayor nivel de ingresos que usan las tarjetas con una línea de crédito que les permiten la compra de productos y bienes de gran valor.

En si, la integración de las tarjetas de crédito de las fintech, ha ayudado a que las personas tengan más opciones disponibles, productos acorde a sus necesidades, hábitos y personalidad.

Por ejemplo, hay quienes usan mucho la app de comida a domicilio y existe una tarjeta que le da beneficios por eso. Otras quizá les gusta acumular puntos para conseguir descuentos en vuelos, conciertos o algún evento deportivo, entonces el plástico de algunas instituciones bancarias que ofrecen esos beneficios les conviene, enfatizó Gabriela Aguirre.

Cómo saber cuál me conviene

Antes de adquirir una tarjeta de crédito hay diversos factores que debes considerar. Primero, la línea de crédito, que es el monto límite de préstamo, puede ser de 10,000 pesos, 50,000 o más, aunque las instituciones lo establecen dependiendo de tus ingresos, no tomes más de lo que no necesitas.

Compara. La Condusef tiene un simulador de tarjetas y también existen empresas donde se pueden encontrar comparativos.

yuridia.torres@eleconomista.mx