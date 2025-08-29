Venta de vehículos nuevos acumula crecimiento de 0.5% en Querétaro

Querétaro, Qro. Entre enero y julio de este año, en el estado se comercializaron 20,631 vehículos nuevos, representó un crecimiento anual de apenas 0.5%, de acuerdo con información de la representación estatal de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA).

Con ese nivel de ventas, Querétaro se posicionó como el noveno mercado entre las 32 entidades federativas, al aportar 2.5% de las ventas del país.

Después de las caídas que tuvo el sector en los primeros meses del año, en julio la venta de autos tuvo un comportamiento más optimista, debido a que se colocaron 3,393 unidades que significaron un alza de 6.2%, posicionando al estado en el octavo lugar nacional.

De acuerdo con las ventas acumuladas en los primeros siete meses del año, 43.2% son automóviles (8,918), principalmente autos compactos, subcompactos, así como unidades de lujo y deportivas; 56.8% (11,713) son unidades de usos múltiples y camiones.

En el segmento de vehículos híbridos y eléctricos, se comercializaron 1,727 unidades entre enero y julio, ese nivel de ventas ubicó a Querétaro en el décimo lugar; y reflejó un avance de 8.4 por ciento.

En este contexto, la asociación informó que en Querétaro 70% de los autos se adquieren por medio de financiamiento.

Inversiones en el sector distribuidor

Al dar a conocer un balance del sector, la presidenta de AMDA en Querétaro, Laura Rodríguez Miranda, afirmó que la entidad es un referente en la distribución de vehículos, que se refleja en la venta de unidades, así como en las inversiones en nuevas agencias.

El estado cuenta con, dijo, 73 agencias distribuidoras. El sector que representa, ahondó, registra inversiones que ya superan 3,500 millones de pesos en infraestructura, atención postventa y centros de servicio.

“Querétaro se ha consolidado como un referente nacional en la distribución automotriz; quisiera hacer referencia al 2024 cuando se comercializaron 37,014 vehículos nuevos; este dinamismo refleja no sólo la confianza de las familias queretanas, también la inversión continúa, se superan los 3,500 millones de pesos en infraestructura, cientos de servicio y atención postventa”, expresó.

Este sector económico, puntualizó, genera 12,000 empleos directos y 22,000 indirectos, por medio de unidades de negocio de proveedores, de aseguradoras, de servicios complementarios y talleres.

“Cabe mencionar que cada agencia capacita a decenas de colaboradores cada año con estándares de calidad, servicio y nuevas tecnologías como la electromovilidad, lo que fortalece la competitividad en nuestro estado”, declaró.

La empresaria recordó que en el 2024 se colocaron 37,014 vehículos nuevos en el mercado queretano, lo que significó un crecimiento anual de 14.3 por ciento.