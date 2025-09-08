Universidades de Jalisco rediseñarán educación superior ante déficit de talento

Puerto Vallarta, Jal. Para hacer frente a los requerimientos de talento de las empresas, y al mismo tiempo satisfacer las necesidades de los jóvenes actuales que buscan concluir una carrera universitaria en menor tiempo para incorporarse pronto al mercado laboral, la Universidad de Guadalajara (UdeG) así como los 20 planteles de educación tecnológica superior de Jalisco, se alistan a modificar sus planes de estudio para ofrecer carreras cortas y flexibles, además de contenidos enfocados a las necesidades del sector productivo.

"Queremos ofrecer una formación más dinámica, más flexible, que les permita a nuestros estudiantes tener éxito profesional, técnico y éxito humano, como seres humanos integrales y sociales...Establecer mecanismos más flexibles para que, de forma articulada desde el bachillerato hasta el postgrado, un joven pueda formarse de manera flexible y dinámica y, eventualmente, ser reconocido en los estudios que desarrolla", externó Héctor Raúl Solís Gadea, Vicerrector Ejecutivo de la Universidad de Guadalajara.

Déficit de talento

De acuerdo con Jaime Reyes, director de Operaciones de la Cadena de Suministro de Foxconn Guadalajara, todos los egresados de las universidades públicas y privadas de Jalisco, solo cubren entre 60 y 70% de la demanda de talento calificado que tienen las empresas del ramo electrónico y de alta tecnología establecidas en la entidad.

"Tenemos un Gap (faltante) de 30 o 40%, y tenemos Gap's en la parte de semiconductores, inteligencia artificial, automatización, análisis de datos y manufactura avanzada. Aún nos falta mucho en cómo poder incidir desde las preparatorias, primarias y secundarias en carreras STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas por sus sigas en inglés)", subrayó.

"Donde estamos teniendo más egresados es en Derecho, Administración de Empresas, Contabilidad, Ingeniería Industrial, Psicología, Formación Docente, Enfermería; Desarrollo de software está en el octavo lugar con el 3.7%, y si nos vamos a Ingeniería en Sistemas, nos vamos hasta el 1.7% (del total de egresados). Entonces, estamos muy rezagados y para poder incidir, tenemos que irnos a las preparatorias y secundarias en la parte de educación STEM", enfatizó el directivo de Foxconn.

SICyT elabora diagnóstico

Por su parte, Horacio Fernández, titular de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología (SICyT) del gobierno de Jalisco, anticipó que la dependencia realiza un diagnóstico para entender las necesidades de las empresas y poder alinear la demanda con la oferta en la educación superior tecnológica que depende del gobierno estatal.

"Yo creo que en un mes más, tendremos el diagnóstico, vamos a quitar carreras, vamos a poner carreras, vamos a modificar contenidos y, sobre todo, vamos a hacer carreras cortas", expresó Fernández Castillo, al precisar que SICyT tiene a su cargo

20 planteles de educación superior tecnológica con 25,000 alumnos.

Estrategia para alejar a los jóvenes del crimen

"Los muchachos ya no quieren estar cinco años en una carrera; quieren carreras más cortas de dos años y ponerse a trabajar", abundó el funcionario estatal.

"Nosotros competimos con los cárteles en el interior del estado, porque los muchachos necesitan trabajar, y no se van a esperar cuatro años. Entonces, si damos una oferta mucho más corta y una opción de trabajo con un horizonte más cercano, seguramente menos gente se va a ir a la maña, al narcotráfico", puntualizó.

Los representantes del gobierno, academia y sector productivo, participaron en el panel "Cuádruple Hélice" del Congreso Internacional de Alta Tecnología (CIAT 2025) que reunió a dueños de empresas, directivos y ejecutivos del sector electrónico, telecomunicaciones y alta tecnología.