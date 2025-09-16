Lectura 3:00 min
Sube la tasa de trabajadoras en condiciones críticas en Querétaro
En un año aumentó 4.5 puntos porcentuales la tasa de condiciones críticas de ocupación (TCCO) de las mujeres que laboran en la entidad.
Querétaro, Qro. En un año aumentó 4.5 puntos porcentuales la tasa de condiciones críticas de ocupación (TCCO) de las mujeres que laboran en la entidad.
Durante el segundo trimestre del año en curso, 26.1% de las mujeres ocupadas estaban en condiciones críticas, superando la TCCO de 21.6% que registraron en ese trimestre del 2024, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
La TCCO es el porcentaje de la población ocupada que se encuentra trabajando menos de 35 horas a la semana por razones de mercado, aunado a la que trabaja más de 35 horas semanales con ingresos mensuales inferiores al salario mínimo y la que labora más de 48 horas semanales ganando hasta dos salarios mínimos, precisa la definición del Inegi.
Mientras en las mujeres aumentó la TCCO, en los hombres disminuyó; y la tasa general del estado se mantuvo sin cambios durante ese periodo.
En el trimestre abril-junio del 2025 Querétaro registró una TCCO de 25.6% de la población ocupada, manteniendo el mismo indicador en ese lapso del 2024.
En contraste, en las mujeres la tasa fue mayor por 0.5 puntos porcentuales respecto al resultado general del estado; y en los hombres la TCCO fue de 25.2% de los ocupados, es decir, 0.4 puntos por debajo del resultado general.
En los hombres la TCCO se redujo 3.3 puntos porcentuales en un año, al descender de 28.5% de los ocupados, en el segundo trimestre del 2024, a 25.2% en el segundo trimestre del 2025.
En el país, en el segundo trimestre del año, la TCCO impactó a 32.5% de la población ocupada, reflejando una disminución de 4.2 puntos porcentuales frente a ese lapso del año anterior, cuando fue de 36.7% de la población ocupada.
Contrario al aumento que registró la tasa de mujeres que laboran en condiciones críticas en Querétaro, en el contexto nacional este segmento se redujo 3 puntos porcentuales en un año, al pasar de 32.9 a 29% entre los trimestres de referencia.
De igual manera, en los hombres la TCCO se redujo 4.6 puntos porcentajes, de 39.4 a 34.8% entre el segundo trimestre del 2024 e igual lapso del 2025.
Este indicador refiere a las personas que trabajan en condiciones de precariedad, ya sea que debido a situaciones de mercado laboran poco tiempo a la semana o que laboran más tiempo, pero ganan un bajo salario.