Sinaloa, Jalisco y Baja California, los estados que más empleos generaron en agosto

Guadalajara, Jal. Jalisco generó 8,090 nuevos empleos formales durante agosto y se ubicó como el segundo estado que más puestos de trabajo creó, solo después de Sinaloa que registró 10,094.

De acuerdo con los registros del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la tercera entidad con mayor generación de empleo durante el mes pasado fue Baja California con 5,975 puestos de trabajo.

"Estamos hablando de 8,000 personas que pudieron acceder a un nuevo empleo en la formalidad, con seguridad social y ahorro para el retiro. En Jalisco seguimos generando condiciones para que empresas inviertan, crezcan y generen más empleo para las y los jaliscienses", expresó la titular de la Secretaría de Desarrollo Económico de Jalisco, Cindy Blanco.

En el acumulado de enero a agosto del presente año, las empresas de Jalisco crearon 21,377 nuevos empleos que ubican al estado en la cuarta posición nacional con la mayor cifra de generación de puestos de trabajo.