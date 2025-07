Sector autopartes impulsa IED en Nuevo León, pese a cautela por aranceles de EU

Monterrey, NL. Más allá de los sectores del acero, aluminio y otros que están en la mira de los aranceles de Estados Unidos, el sector de autopartes continúa atrayendo Inversión Extranjera Directa (IED) a Nuevo León, al estar exento de estas tarifas siempre que cumpla con los requisitos de contenido regional establecidos en el T-MEC. Sin embargo, esta ventaja ha generado un ambiente de extrema cautela entre las empresas, que evitan hacer anuncios públicos de inversión para no convertirse en blanco de posibles medidas comerciales.

"Hay muchas empresas que nos dicen, yo voy a esperar (para hacer el anuncio), son nuevas que han llegado al estado y ya están en construcción y están contratando personal; pero nos dicen, no quiero decirlo por el tema arancelario, especialmente las americanas. 'Oye estoy invirtiendo en Nuevo León, por favor no me pongas en el spotlight porque después me van a usar como ejemplo'", comentó Emmanuel Loo, subsecretario de Inversión e Innovación de la Secretaría de Economía.

Por citar un ejemplo, el pasado 17 de julio, Oatey Latam, fabricante de cementos disolventes para unir tuberías de PVC, inauguró su primera planta en Nuevo León. Hernán Lozano, vicepresidente de la compañía estadounidense informó que desde la planta de Apodaca exportarán el 70% de su producción hacia Latinoamérica y el Caribe, sin embargo, declinó dar el monto de inversión.

Otras seis empresas están montando sus líneas de producción y contratando personal, tienen proyecciones de crear más de 1,000 empleos hacia finales de 2025, enfatizó Emmanuel Loo.

Ventajas de cumplir con reglas de origen

El T-MEC establece nuevas y más estrictas reglas de origen para el sector automotriz, con el objetivo de incentivar la producción regional. Para no pagar aranceles al exportar dentro de Norteamérica, los vehículos deben cumplir con la regla de contenido regional, es decir, 75% del valor del auto, camiones ligeros y autopartes esenciales deben cumplir con el 75% del valor del vehículo debe ser originario de la región T-MEC.

Emmanuel Loo destacó que la armadora KIA México, que se ubica en Pesquería, sigue creciendo en exportaciones porque es más eficiente, y cumple con 98% del contenido regional, siendo la empresa más integrada de todas las ensambladoras de vehículos ligeros.

"Las marcas de autos de países alemanes que exportan desde México, están sufriendo mucho porque no tenían suficiente integración de proveeduría local. Antes pagaban 2.5% de impuesto y traían mucha proveeduría de Europa, ahora deben contribuir con el 25% de arancel", recalcó el funcionario.

Los que pagan menos aranceles

Dentro de los capítulos que están pagando menores aranceles están las máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos y sus unidades. Este capítulo ha observado un fuerte repunte en las exportaciones en lo que va del año y "se estima que es el sector de donde podría venir una segunda oleada de nearshoring, ya que una parte de la proveeduría viene desde Asia y es posible que ante la guerra comercial entre Estados Unidos y China, las fábricas decidan mudarse a México o a otros lugares cercanos para exportar hacia Estados Unidos.

Emmanuel Loo recalcó: "Nuevo León ya tiene grandes jugadores en este sector como Lenovo, Quanta, Foxconn, que han realizado expansiones y el estado sigue creciendo en este sector".

¿Cuánto ha captado Nuevo León de IED?

De acuerdo con el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras (RNIE) de la Secretaría de Economía federal, actualizado al primer trimestre de 2025, los montos de inversión extranjera directa (IED) registrados formalmente en Nuevo León -durante la actual administración- son los siguientes, en millones de dólares:

2021: 4,026.2 mdd.

2022: 4,397.3 mdd.

2023: 2,537.5 mdd.

2024: 2,098.2 mdd.

1T de 2025: 2,674.2 mdd.

Por su parte, el gobierno de Nuevo León ha indicado que desde 2021, se han anunciado más de 400 proyectos de inversión que suman más de 73,000 millones de dólares, proyectos que se encuentran en distintas etapas de planeación, desarrollo o instalación, y que por su naturaleza aún no se reflejan en los registros federales. Sin embargo, representan un claro indicador del atractivo y la confianza que el estado genera entre inversionistas internacionales.

La diferencia entre las cifras de inversión reportadas por el gobierno estatal y las registradas por la Federación se debe, principalmente, a criterios metodológicos distintos. Muchas inversiones en Nuevo León no se contabilizan como IED en los registros federales. Por ejemplo, el arrendamiento de naves industriales o terrenos, no se considera inversión de capital, -ya que no implica la compra de activos fijos-.

Otro caso es cuando la casa matriz en el extranjero instala maquinaria en el estado pero realiza el pago directamente desde su país de origen; ese capital no ingresa formalmente a México y, por tanto, no se contabiliza ante la Secretaría de Economía.

El RNIE se basa exclusivamente en flujos financieros formales inscritos ante la Secretaría de Economía federal, lo cual deja fuera muchas operaciones que sí generan valor económico y empleo en el estado.