Robo de negocios en Quintana Roo muestra tendencia al alza

Cancún, QR. Según el Monitoreo de Seguridad que presentó este lunes la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Quintana Roo se ubica en primer lugar nacional en denuncias por robo a negocios entre enero y junio de 2025.

Con alrededor de 1.5 millones de habitantes, la entidad reporta 239 carpetas de investigación en robo a negocios por cada 10,000 habitantes, la tasa más alta a nivel nacional, seguida de Aguascalientes con 233.6 y Querétaro con 208.4.

Cancún también figura en el cuarto sitio a nivel nacional entre los municipios con mayores tasas de robo a negocios; según este apartado, el primer sitio lo ocupa Coacalco, con 511 carpetas de investigación; seguido de Boca del Río con 493; Veracruz con 479 y Cancún con 444.4.

De nuevo en el ámbito estatal, Quintana Roo aparece también en el sitio 12 a nivel nacional en cuanto a víctimas de asesinatos por cada 100,000 habitantes.

Estos resultados son apenas un aproximado, pues la Coparmex dio a conocer que la cifra negra es de más de 90% en los principales delitos monitoreados en todo el país.

"Hoy levantamos la voz ante una realidad que ya no puede seguir siendo ignorada: la inseguridad que enfrentamos es alarmante. En Coparmex tenemos claro que ningún proyecto de inversión o desarrollo puede prosperar sin condiciones mínimas de seguridad y certeza jurídica”, expuso Juan José Sierra, presidente del organismo patronal.

"En promedio, se denuncian más de 32 extorsiones cada día, aunque sabemos que la cifra negra alcanza el 96.7 por ciento de los casos que no se denuncian. El silencio no significa que no ocurra: significa que la impunidad sigue predominando", subrayó

En Quintana Roo se han anunciado esfuerzos por combatir la inseguridad con la llegada de más elementos de la Guardia Nacional, pero desde 2024 la entidad se mantiene entre los primeros lugares a nivel nacional en robo de negocios,

