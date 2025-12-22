Región sur registró la mayor reducción de pobreza extrema por ingresos

La población en pobreza extrema por ingresos del sur del país pasó de 29.2 a 19.8% entre el 2018 y el 2024, con lo cual tuvo la mayor reducción entre las regiones durante el sexenio, de acuerdo con el Reporte sobre las Economías Regionales correspondiente al tercer trimestre de 2025 del Banco de México (Banxico).

La región sur comprende los estados de Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán, una zona que históricamente ha registrado los niveles de pobreza más elevados del país y que, aun con dicho avance, prevalece como la de mayor rezago socioeconómico.

Banxico midió la reducción de la pobreza extrema por ingresos con tres factores: el crecimiento del ingreso real, que refleja cuánto mejoraron los ingresos promedio de los hogares; el efecto distribución, que captura si los hogares más pobres mejoraron su situación en mayor proporción que el resto; y el efecto del precio relativo, que evalúa el impacto del encarecimiento de la canasta alimentaria, con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Condiciones

La reducción de 9.5 puntos porcentuales en el sur se atribuye principalmente al efecto crecimiento del ingreso real de los hogares, que contribuyó con 8.3 puntos a la caída de la pobreza, lo que refleja un aumento en el poder adquisitivo promedio de las familias.

Además, una mejor distribución del ingreso que benefició de manera más marcada a los hogares de menores recursos, que aportó 5.5 puntos porcentuales adicionales a la reducción. Juntos, estos dos factores sumaron 13.8 puntos de mejora, los cuales lograron compensar el efecto adverso del encarecimiento de la canasta alimentaria, que por sí solo habría incrementado la pobreza en 3.9 puntos porcentuales

Cabe recordar que esta región tuvo grandes volúmenes de inversión en obra pública, como la Refinería Olmeca, el Tren Maya, el Corredor Interoceánico y obras complementarias a estos proyectos.

Entre el 2018 y el 2024 la población en situación de pobreza extrema por ingresos en México se redujo de 14.0 a 9.3% a nivel nacional, según cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y del Inegi.

El reporte resalta el hecho de que esta mejora ocurriera a pesar del fuerte impacto negativo que la pandemia por Covid-19 tuvo en los ingresos de los hogares en el 2020, y en un contexto de incrementos importantes en el costo de la canasta alimentaria que fue superior al del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) durante el mismo lapso.

En todas las regiones, la reducción de la pobreza extrema por ingresos obedeció a un crecimiento del ingreso corriente para los hogares, principalmente por la evolución del ingreso laboral y en un mayor flujo de transferencias, situación que fue más favorable para los hogares con menos recursos.

Persisten desafíos estructurales

A pesar de tener el mejor comportamiento sexenal, el sur continúa presentando los niveles absolutos de pobreza extrema más elevados entre las regiones; en el 2028 la base de partida era de una vulnerabilidad muy alta, por lo que los esfuerzos deben mantenerse para “impulsar un desarrollo regional más equilibrado e inclusivo, capaz de ampliar las oportunidades de generación de ingresos para todos los hogares”, señala el reporte.

En el 2018 la región centro –Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala– también presentaba un nivel alto de personas en situación de pobreza extrema por ingresos con 11.1 que se redujo a 7.6% durante el periodo.

La región centro norte –Aguascalientes, Baja California Sur, Colima, Durango, Jalisco, Michoacán– pasó de 9.3 a 6.5% de personas en dicha condición.

Mientras que la región norte –Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas–, que ya era la de menor incidencia en el 2018 con 6.6%, la redujo a 3.2% en el 2024, con lo que se mantiene como la región con mejores condiciones.