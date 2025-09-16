Quintana Roo, entre los estados que más concentra beneficios del turismo

Cancún, QRoo.- El Programa Sectorial de Turismo del gobierno federal publicado este 15 de septiembre en el Diario Oficial de la Federación contiene un diagnóstico, según el cual la llegada de turistas al país por vía aérea se concentra en 4 destinos que, en conjunto, representan el 80.4% del total: Cancún (43.8%), Ciudad de México (17%), Los Cabos, Baja California Sur (10.8%) y Puerto Vallarta, Jalisco (8.8%).

Es decir, establece que existen desigualdades que generan condiciones para que destinos como el Caribe mexicano registren la más alta concentración de oferta hotelera, los más altos niveles de ocupación, además de la mejor conectividad aérea y los más altos volúmenes de tráfico aéreo internacional de México.

“En 2024, Quintana Roo, Baja California Sur y Nayarit, captaron la mayor parte de la Inversión Extranjera Directa (IED) turística, concentrando el 75.1% del total de inversión en el país, sumando 2,870.9 millones de dólares, de acuerdo con datos de la Secretaría Turismo. Está marcada concentración evidencia la necesidad de reorientar los esfuerzos hacia otras regiones”, se lee en el objetivo 2.2 del documento, cuya meta es promover la atracción de inversiones en infraestructura turística en estados y municipios.

Se añade que el 48% de la oferta de cuartos de alojamiento se concentra en siete estados de la república: Quintana Roo, Jalisco, Ciudad de México, Veracruz, Nayarit, Guerrero y Guanajuato, por lo que se debe impulsar el desarrollo de regiones con potencial turístico y con menor dinamismo económico.

“La inversión, así como los recursos humanos y financieros se concentran en destinos consolidados de sol y playa, relegando a un segundo plano a comunidades rurales y otras zonas del país con alto potencial de desarrollo turístico. Esta dinámica crea una brecha significativa en el desarrollo regional, donde localidades con una rica diversidad biocultural y atractivos únicos carecen de las oportunidades y la infraestructura necesarias para impulsar el turismo”, se menciona en el diagnóstico.

Para superar esas desigualdades, propone entre otras cosas “un nuevo modelo de promoción, que debe encontrar el mecanismo correcto que, con austeridad, se dediquen mayores recursos públicos específicos para ese fin, independientemente de que se canalicen a través del ramo 21 o de otro ramo, para fortalecer el posicionamiento turístico de México en el mundo”.

Es decir, proponen esquemas de colaboración público-privada, retomados de países como España o Australia que “operan con fondos gubernamentales y programas de asociación con la industria para impulsar el turismo internacional y nacional”.

En resumen, para superar la concentración de los beneficios del turismo en sólo un puñado de cinco o seis ciudades del país, el Programa Sectorial de Turismo plantea seis objetivos: fomentar el desarrollo regional y comunitario en áreas menos desarrolladas; promover la atracción de inversiones en infraestructura turística en estados y municipios; desarrollar la política y gobernanza turística en beneficio del sector turístico nacional; incrementar la competitividad e innovación en el sector turístico; promover la sostenibilidad en destinos y productos turísticos en el territorio nacional y fomentar la diversificación de mercados y destinos turísticos en el territorio nacional.