Ciudades del interior del país, con ocupación hotelera de 47.3% en lo que va del 2025

Querétaro, Qro. Entre las semanas 1 y 30 del 2025, las ciudades del interior del país acumularon una ocupación hotelera de 47.3% (del 30 de diciembre del 2024 al 27 de julio del 2025), de acuerdo con registros del Sistema Nacional de Información Estadística del Sector Turismo de México (Datatur).

La demanda hotelera cayó 0.9 puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año anterior, cuando sumaron 48.2 por ciento.

Al interior del país, las ciudades con mayor ocupación hotelera -acumulada a la semana 30- son:

Pachuca, Hidalgo, con 68.1% Hermosillo, Sonora, con 62.7% Chihuahua, Chihuahua, con 58.8% Puebla, Puebla, con 58.7% Mérida, Yucatán, con 57.6%

Dentro de los 10 destinos sin playa con mayor ocupación también están Querétaro, Querétaro, con 57.4%; así como Oaxaca, Oaxaca, con 54.5%; Toluca, Estado de México, 53%; San Luis Potosí, San Luis Potosí, con 52.5%; y Morelia, Michoacán, con 52 por ciento.

Entre las ciudades del interior del país, la dependencia federal considera 37 demarcaciones, sin embargo, de cinco no cuenta con información disponible.

Nada más en la semana 30 del 2025 (del 21 al 27 de julio) las localidades del interior de la República Mexicana registraron una ocupación de 57.4%, quedando 1.4 puntos porcentuales por debajo del mismo periodo del año anterior.

En esa semana, las ciudades con mayor demanda fueron:

León, Guanajuato, (78.7%)

Oaxaca (78.1%)

Pachuca (76.1%)

San Luis Potosí (73.7%)

Durango, Durango, (71.7%%)

Mientras las ciudades del interior reportaron una ocupación de 57.4% en la semana de referencia, las grandes ciudades (Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey) lograron 61.1%; en las ciudades fronterizas ascendió a 64.1%; y en general las ciudades mexicanas acumularon una ocupación de 59.4 por ciento.

Destinos de playa

En contraste, los centros de playa lograron una ocupación de 71.2% en la semana 30, reflejando una disminución de 4.4 puntos porcentuales respecto al año previo.

De acuerdo con el reporte de Datatur, los destinos playeros con mayor demanda de hospedaje fueron Mazatlán, Sinaloa, (83%), Cabo San Lucas, Baja California Sur, (80.3%), Nuevo Nayarit, Nayarit, (79.7%), Huatulco, Oaxaca, (79.4%) e Ixtapa Zihuatanejo, Guerrero, (79.4 por ciento).