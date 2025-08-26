En Querétaro aumentó la desocupación en las mujeres durante el segundo trimestre

Querétaro, Qro. En el segundo trimestre del 2025, la tasa de desocupación (TD) del estado registró una disminución anual debido a que bajó el desempleo entre los hombres, no obstante, aumentó la cantidad de mujeres desocupadas.

Durante ese trimestre, la entidad sumó 25,199 personas desocupadas que representaron una tasa de desocupación de 2.1% de la Población Económicamente Activa (PEA), de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (Enoe), del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La TD del estado descendió 0.6 punto porcentual respecto al segundo trimestre del año anterior cuando rondó en 2.7% de la PEA.

En las mujeres la tasa de desocupación fue de 2.3% en el trimestre abril-junio del año en curso, experimentando un aumento de 0.7 punto porcentual respecto al indicador de 1.6% que presentó en ese lapso del 2024.

Por tanto, en cifras absolutas, la cantidad de mujeres desocupadas aumentó 52.1% (4,246 en el último año), al pasar de 8,146 a 12,392 entre el segundo trimestre del 2024 e igual periodo del 2025.

La población desocupada integra a quienes no trabajaron al menos una hora durante la semana de referencia de la encuesta, pero buscaron trabajo o realizaron alguna actividad para poner un negocio o iniciar un trabajo por su cuenta.

Del total de personas desocupadas, al segundo trimestre del 2025, 49.2% (12,392) son mujeres y 50.8% (12,807) son hombres.

En los hombres, la tasa de desocupación se redujo 1.7 puntos porcentuales, al pasar de 3.6 a 1.9% entre los trimestres de referencia.

De la población masculina, en un año 11,733 salieron de la estadística de desempleo, al pasar de 24,540 a 12,807 desocupados en el último año.

Durante el trimestre de estudio, el país reportó una tasa de desocupación de 2.7% de la PEA, por tanto, Querétaro se colocó 0.6 punto porcentual por debajo. La tasa más elevada se detectó en Tabasco (4.5%) y la más baja en Guerrero (1 por ciento).

De acuerdo con los resultados recientes de la Enoe, la PEA de Querétaro asciende a 1 millón 212,666 personas, aumentó 2% toda vez que en el último año se incorporaron 23,500 personas a la estadística.

En tanto, la población ocupada representó a 1 millón 187,467 personas, al segundo trimestre del 2025, experimentó un alza de 2.6%, debido a que en el último año se sumaron 30,987 personas. Del total de ocupados, 43.7% (519,267) son mujeres y 56.3% (668,200) son hombres.