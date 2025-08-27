Presentan iniciativa de Ley de Desarrollo Turístico Sostenible de Nuevo León ante el Congreso local

Monterrey, NL. La Secretaría de Turismo del Estado de Nuevo León, y el Consejo Consultivo Ciudadano, presentaron este miércoles en la Oficialía de Partes del Congreso local la Iniciativa de Ley de Desarrollo Turístico Sostenible de Nuevo León, con el objetivo de actualizar el marco jurídico vigente y fortalecer el desarrollo del sector.

La actual legislación en materia turística data de 2006; desde entonces, el turismo en Nuevo León ha crecido en diversidad y relevancia económica. Con la creación de la Secretaría de Turismo en 2021, se impulsó la necesidad de contar con una normatividad que responda a las nuevas dinámicas sociales, culturales y económicas.

La iniciativa consta de 123 artículos, distribuidos en 10 capítulos y seis transitorios, y contempla aspectos como:

Derechos y obligaciones de turistas y prestadores de servicios.

Fortalecimiento de Pueblos Mágicos y creación de comités municipales.

Reconocimiento de segmentos estratégicos: turismo de salud, gastronómico, de naturaleza, romance, cultural, de negocios y LGBTTTIQ+, entre otros.

Instalación de un Observatorio de Turismo Sostenible.

Obligación de los prestadores de servicios turísticos de adoptar prácticas de sostenibilidad en el desarrollo de sus actividades.

Creación de una Política de Sostenibilidad Turística, alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.

Desarrollo de guías, estudios e investigaciones en turismo sostenible, con mejores prácticas e información disponible en la página web de la Secretaría.

Establecimiento de reconocimientos a empresas turísticas que sean ejemplo de un turismo sostenible.

La secretaria de Turismo, Maricarmen Martínez Villarreal, destacó que esta iniciativa “permitirá consolidar un turismo de calidad, sostenible y competitivo, que genere beneficios directos para más familias y comunidades en Nuevo León, posicionando al estado como un destino de excelencia a nivel nacional e internacional”.

Por su parte, la presidenta del Consejo Consultivo Ciudadano de la Secretaría de Turismo, Lorena Vázquez Ordaz, subrayó que este esfuerzo es resultado del trabajo conjunto entre sociedad civil, iniciativa privada y gobierno.

“Con esta propuesta buscamos una legislación clara y coherente que impulse la innovación, garantice la preservación de los recursos y fortalezca la participación ciudadana en la actividad turística”, agregó.

Finalmente, la titular de Turismo de Nuevo León, reiteró que seguirá trabajando de manera coordinada con el Congreso, el Consejo Consultivo y los diferentes actores del sector, con el fin de lograr la aprobación de esta ley y asegurar un desarrollo turístico sostenible que contribuya al crecimiento económico y social de Nuevo León.